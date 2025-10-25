Društvo

СТУДЕНТИ ИЗ ЧАЧКА И КРАЉЕВА КРЕНУЛИ У НОВИ САД

Z. Ј. Komentara (0)

Студенти Факултета техничких наука у Чачку, заједно са колегама из Краљева и чачанским матурантима, кренули су јутрос пешке за Нови Сад, како би присуствовали комеморативном скупу поводом обележавања годишњице од пада надстрешице на Железничкој станици у Новом Саду.

Њих су данас испред Факултета техничких наука испратили родитељи, пријатељи, професори који су им пожелели срећан и пружили им подршку.

Студенти ће за седам дана, од Чачка до Новог Сада, препешачити 238 километара, а како је планирано први дан пешачења чачански студенти ће преспавати у Пожеги.

В. Ј.

