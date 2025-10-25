СТУДЕНТИ ИЗ ЧАЧКА И КРАЉЕВА КРЕНУЛИ У НОВИ САД

Čačanin Milan Jovanović sačuvao je đačku uniformu još iz gimnazijskih dana. Sašivena je pre više od 50 godina, kada je upisao prvi razred čačanske Gimnazije. Posle toliko vremena ostala je skoro netaknuta, kao i amblem prišiven na levoj strani bluze. Tek su je ponegde dokačili moljci. – U to vreme, šezdeseti godina, dok sam bio […]

