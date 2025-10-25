СУБВЕНЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ТРАКТОРСКИХ ЧИСТАЧА СНЕГА

Општинска управа Ивањица расписала је јавни позив за доделу подстицајних средстава за набавку прикључног тракторског чистача снега у овој години. Право учешћа имају носиоци активних пољопривредних газдинстава, а средства су бесповратна и намењена заштити од елементарних непогода.
Подстицајна средства износе 1.790.000 динара. Интензитет помоћи је 90% од вредности предрачуна без ПДВ-а, а максимални износ подстицаја по кориснику је 90.000 динара.
Захтев се подноси на обрасцу који се преузима у канцеларији бр. 17 Општинске управе Ивањица, а предаје се на шалтеру број 1 услужног центра.
Рок за подношење захтева је од 23. до 31. октобра.
Ј.С.