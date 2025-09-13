СУЧЕЉАВАЊЕ НЕИСТОМИШЉЕНИКА

U Prijevoru, potes Robajci, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži, koji će biti sairan u toku dana. Moguće je kratkotrajno redukovanje u snabdevanju vodom na pomenutoj lokaciji dok traju radovi.U ostalim delovima vodosistema JKO „!Vododvod“ snabdevanje vodom je redovno.

