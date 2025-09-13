Društvo

СУЧЕЉАВАЊЕ НЕИСТОМИШЉЕНИКА

После окупљања испред Градске управе, грађани против блокада прошетали су се поново улицама Господар Јовановом, Филипа Филиповића, Краља Петра и Цара Душана. Узвикивали су „Не дамо Србију“ и „Ацо Србине“.

Када су се враћали ка Градској управи, сачекали су их на углу Мутапове улице и Бате Јанковића грађани који подржавају блокаде. Поједини су их гађали лименкама, јајима и пластичним флашама, изнад кордона полиције која је онемогућила њихов пролаз ка Градској управи. Једно јаје погодило је сниматеља Ивана Николића.

Скуп против блокадe завршен је повратком код Градске управе. Иако се оспиао и контраскуп, примећен је већи број жандармерије. Један део сада је код Градског одбора Српске напредне странке.

На Градском шеталишту је тренутно мирно, шетају се деца, породице, типично суботње вече.

