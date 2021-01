SUNČANO I SNEŽNO

Sunce „izaziva“ sneg, uvod u veće otopljenje

Foto: Stana Dimić

U Srbiji se očekuje jutarnja temperatura od -12 do -3 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od nule do 5 stepeni.

Jutarnje vremenske prilike obeležiće umeren, ponegde i jak mraz, a mestimično i sumaglica i magla.

U većem delu Srbije biće umereno oblačno sa sunčanim periodima. Samo je na severu zemlje pre podne moguća je poneka pahulja.

Vetar slab do umeren, jugozapadni i južni.

Najniža temperatura od -8 do -3 , na jugu i istoku i do -12, a najviša od 0 do 5 stepeni.

IZVOR: RTS