Prema obaveštenju JP „Gradac“, zbog izgradnje Ulice broj 7, u ponedeljak će doći do potpune obustave saobraćaja na delu Ulice Radenka Janjića, na potezu od raskrsnice sa Ulicom Ratka Parezanovića do raskrsnice sa Ulicom Kulinovci potes 4 (“Brašnjova pekara“) u periodu od 8 do 15 sati.

Iz Javnog preduzeća “Gradac“ mole sve učesnike u saobraćaju da prate i poštuju postavljenu privrmenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode vožnju.

Čačanski glas