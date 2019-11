BESEDE IZ VIRTUELNE PAROHIJE (8)

Knjigu Nenada Ilića, reditelja i teologa, „Nešto za usput (Offline besede)“, koju je ove godine objavila Izdavačka kuća „Catena mundi“ predstavilo je Udruženje „Irmos“ u Čačanskoj gimnaziji, 13. novembra. Pored autora, o knjizi je govorio urednik i književni kritičar Nikola Marinković, a razgovor nadahnuto vodila profesorka književnosti Ana Ranđić. Marinković je kao ključnu vrednost ove knjige izdvojio njenu komunikativnost, navodeći da nam pomaže da se orijentišemo u svemu, misionarska knjiga po meri savremenog čoveka. Te besede su često nastajale „on line“ u živoj komunikaciji sa sagovornicima, a sada su „offline“, zasnovane na propovedima o našim hrišćanskim praznicima.

Nenad Ilić svakako spada među prve duhovnike koji misionare i na internetu, uviđajući tehnološke mogućnosti i neophodnost da „crkva nađe nove puteve do čoveka našeg vremena“. Zato je ova knjiga „Nešto za usput“, nastala iz beseda i razmišljanja oca Nenada, koja nisu obične internet propovedi, već prave književne minijature. Objavljena je uz insisitranje i finansijsku podršku porodice Preradović iz SAD.

Ilić je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i nakon gotovo desetogodišnjeg uspešnog bavljenja režijom u najpoznatijim pozorištima Beograda i Srbije, opredelio se za Božju službu, tako da je devedesetih godina diplomirao i na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Sveštenički čin primio je 2018. godine u Parizu i od tada služi u parohiji Amsterdam u Holandiji. Baš tako „Parohija Amsterdam“ zove se i Jutjub magazin, koji je pokrenuo sa svojom suprugom Anastasijom, u nameri da poveže Srbe u rasejanju međusobno i sa maticom, kao i da život crkve uroni u život naroda kom služi, a koji se velikim delom odvija na Jutjub kanalima i društvenim mrežama, navela je predstavljajući autora Ana Ranđić. Da se ništa ne događa slučajno, već po određenom prizivu, svedoči i rediteljski dar, veština komunikacije i avangardni duh oca Nenada Ilića, zahvaljujući kome uspešno radi na osnaženju veze između crkve i naroda, koja je, u savremenim, urbanim uslovima, često oslabljena.

Knjiga, o kojoj je bilo reči, jedinstvena je, baš kao i njegov životni put. Sve što smo nekada tražili po bibliotekama danas je na internetu, istakla je Ana Ranđić, zato je Ilić, po sopstvenim rečima, rešio da „sabotira društvene mreže, a čitaoce ove knjige pozove na put kroz crkvenu godinu i na zastajanje i usporenje koje nalazimo u crkvenim praznicima, navodeći da je to jedini način da se istinski živi, da se ovde i sada dodirne večnost“.

Zahvaljujući društvenim mrežama Ilić kaže da sada ima i virtuelnu parohiju, a rukovodio se mišlju da „tradicija nije održavanje pepela, već održavanje vatre“, što smatra obavezom ozbiljnih vernika. Iako se sve može pročitati na internetu, otac Nenad Ilić insistira na tome da način mišljenja i percepcije ostaje u formi knjige, a da su mobilni telefoni, kompjuteri samo „proteze“, pomagala… Njegova virtuelna komunikacija je direktna, spontana, u njoj nema citata. O svojoj misiji kaže:

-Beskraj i večnost su danas sabotirane reči. Na njih gledamo kao na neku bajkovitu priču. Večnost nije apstrakcija, mitska kategorija, u nju se sve ugrađuje. Moramo da ukinemo vreme u nekom trenutku. Strah od budućnosti nije bez razloga. Samo se hrišćani ne plaše, jer veruju da će Bog biti sve u svemu, veruju u beskonačnost. Otvaranje te perspektive je jedna od obaveza crkve. Ko hoće da služi Bogu, taj služi svima i tek tada ispoljava svoje darove… Mnogi darovi se otvaraju u mirenju i smirenju. Poguban je individualizam koji nam se nudi, kao i imperativ potrošačke civilizacije koja „kupuje održavanje sveta“, to je novo „vjeruju“ kapitalizma, po kome nema razvoja bez potrošnje. Ništa ne sme da se idologizuje, logika događaja i logika ličnosti su jako važni. Opasna je trgovina dušom, to je veliko iskušenje, poguban je „ugovor sa Bogom“. Nositi svoj krst znači pokušati ostvariti ravnotežu, krst je presek naše božanstvenosti, ljudskosti… Danas nemamo zaštitu normalnosti, moramo naučiti da čujemo drugog. Svako mora da nađe svoj smisao, i to je ono od čega ne sme da se odustane. Crkva vraća vrednosti i nudi smisao jezgru života i životu samom – govorio je pored ostalog otac Nenad Ilić i dodao da je ovo duboko lična knjiga i odraz slobode da se kaže to što se misli.

Zorica Lešović Stanojević