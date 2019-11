U SREDNJIM ŠKOLAMA DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI

Crveni krst Čačak saopštio je da će tokom naredne sedmice u srednjim školama u Srbiji biti sprovedena jesenja akcija dobrovoljnog davanja krvi, na kojoj će moći da učestvuju punoletni učenici.

Akcija će se prvo spovesti u ponedeljak u Tehničkoj školi u vremenu od 9 do 14 časova, zatim u utorak u Ekonomskoj škola od 10 do 15 časova, a u sredu u Gimnaziji od 9 do 17 sati.

Planirano je da se akcija u četvrtak održi u dve škole, i to u Prehrambeno-ugostiteljskoj u vremenu od 9:00 do 12 i Medicinskoj od 13 do 17 sati, dok će u petak biti sprovedena u Mašinsko-saobraćajnoj školi od 9 do 14 časova.

Redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi u Čačku sprovode se svakog utorka u vremenu od 10 do 15 sati u maloj sali Doma kulture.

Izvor: MNA