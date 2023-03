„СВЕ БОЈЕ СЛОБОДЕ“, ПРОГРАМ ЦЕРЕМОНИЈЕ ОТВАРАЊА

МАМА МИА! ИДЕМО ПОНОВО Mamma Mia! Here We Go Again, SAD, V. Britanija 2018, 114 мин Десет година после филма Мама Миа! који је зарадио више од 600 милиона долара широм света, враћамо се на чаробно грчко острво Калокери уз одличну музику засновану на песмама популарне групе АББА. Глумачкој екипи из првог дела придружила се […]

