SVEČANOM AKEDEMIJOM PROSLAVLJENO 44 GODINE RADA FTN-A

Fakultet tehničkih nauka u Čačku danas je svečanom akademijom proslavio 44 godine rada. Promovisano je 120 diplomiranih studenata osnovnih, master i doktorskih studija. Na svečanosti su nagrađeni najbolji diplomirani studenti, a za studenta generacije proglašena je Marina Kruščić.

U protekloj školskoj godini na Fakultetu tehničkih nauka realizovano je 26 projekata Ministarstva za nauku i prosvetu, kao i šest međunarodnih projekata. Ono što je bitno, eksperti iz privrede su bili uključeni u studijske programe.

-Fakulutet je nastojao da ojača veze sa dva aktera, to su privreda i škole odakle dolaze đaci koji se školuju na našem fakultetu. Mi pokušavamo da vezu sa privredom, u okviru IT sektora, što više osnažimo i da utičemo na to da u našem gradu privreda otvori svoje nove radne jedinice – rekla je prof. dr Danijela MIlošević, dekan FTN.

Fakultet tehničkih nauka u Čačku je jedan od 12 fakulteta Univerzitaeta u Kragujevcu, a postaje najveći fakultet po broju studenata.

-Imamo ljude iz tehnike, koji konačno, mogu da nađu veoma brzo posao. Firme u okruženju iz industrijskog miljea, kao što su automobilska i IT industrija, traže puno inžinjera, tako da prvi put, mislim da na Birou nema nijednog nezaposlenog inžinjera. Mislim da Čačak prednjači u tome po svojoj preduzetnosti – rekao je prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović čestitao je zaposlenima i studentima Dan Fakulteta, ističući da Grad podržava razvoj privrednog ambijenbta, kako bi svi koji se školuju na ovoim fakultetu imali perspektivu u budućnosti.

-Ono što je važno da postoje i master i doktorske studije, edukacije nastavnog kadra koje Grad uvek podržava i nastaviće. Ove godine smo otvorili i Startap centar što je dodatni motiv za studente, pre svega tehničkih nauka – rekao je gradonačelnik.

Dualnim obrazovanjem Fakultet tehničkih nauka u Čačku želi da doprinese, pre svega, privredi našeg grada, sa što boljim i kvalitetnijim kadrovima.

I. M.