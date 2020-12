Svetla tačka – U Čačku se beleži pad prvih pregleda i broja novozaraženih

Pouzdano možemo da kažemo da imamo silaznu liniju trenda oboljevanja, što se se ogleda na svim poljima, i na polju rezultata procenta pozitivnih i broju prvih pregleda, izjavio je danas dr Mihailo Luković.

-To znači da malo odahnemo, da vidimo da idemo konačno ka nekim svetlijim trenucima. Naša sledeća kriza biće Sveti Nikola, pa Nova godina – rekao je dr Luković.

Doktor Aleksanadar Pajović, direktor Doma zdravlja rekao je da se smanjuje broj prvih pregleda u kovid ambulantama.

-Mi smo 8. decembra imali 542 pregleda ukupno, 226 prvih. Prekjuče je bilo ukupno 572, prvih 196, a juče 562 ukupno i 198 prvih pregleda. Ipak se primećuje jedan trend smanjenja prvih pregleda, što znači prvog javljanja i nadamo se da će tako ostati – kaže dr Pajović.



Prema rečima dr Aksentije Tošića broj novoinficiranih najčešće prati broj prvih pregleda u Domu zdravlja.

–U poslednja dva dana imamo vrlo stabilan pad broja novoinficiranih, za razliku od pre tri, četiri dana, kada je u našem okrugu bilo registrovano oko 157, 158, 160 novozaraženih, sada imamo oko 120, 123, 124 novozaražena i to nam daje nadu da ovaj trend pada broja novinficiranih, ako se nastavi, govori da ipak dolazi do smirivanja ovog stanja i do stišavanja epidemije – rekao je dr Tošić.



Od 564 poslata uzorka ,registrovano 223 zaraženih na teritoriji Moravičkog okruga, iz Čačka 124 osobe, Ivanjice 35., Gornjeg Milanovca 33 i iz Lučana 31 osoba.

I. M.