Dr Tošić: ZZJZ Čačak dobio instrukcije za organizaciju vakcinacije protiv kovida

Zavod za javno zdravlje Čačak je u proteklih nekoliko dana dobio instrukcije u vezi sa organizacijom vakcinacije protiv kovida, rekao je danas dr Aksentije Tošić. Prva, manja količina vakcina očekuje se do Nove godine, kaže dr Tošić.

–Dobili smo zahteve da obezbedimo logistiku, odnosno rashladne kapacitete i uređaje, kao i prostor za skladištenje vakcina. Treba da obezvbedimo i radne timove koji će vakcinisati ono stabnovništvo, odnosno one kategorije za koje vakcine budu stigle. Mi očekujemo da do kraja godine manja količina vakcina stigne i sa njima vakcinišemo najugroženije, a to su medicinsko osoblje u bolnicama, domovima zdravlja i najstariju populacij – rekao je dr Tošić.

On je naglasio da sigurno „u prvom naletu imati za sve, ali ćemo dobiti instrukcije“. Istakao je da su ZZJZ Čačak, kao i domovi zdravlja obezbedili radne timove.

I. M.