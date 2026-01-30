Slične Vesti
ТРИЈУМФ ПОЕЗИЈЕ НА ЗАВРШНИЦИ 60. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА
Да је Чачак ове године не само престоница културе Србије , већ и престоница поезије, потврдили су бројни програми којима је Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ обележила јубиларно 60. Дисово пролеће, нарочито у његовој завршници. На завршној свечаности одржаној у петак, 26. маја, отворена је ретроспективна изложба насловљена слоганом „Поезијом до бесмртности“ аутроке Тијане Бежанић, […]
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
ПОНЕДЕЉАК И СРЕДА, 22. И 24. АПРИЛ НИНА И ЈЕЖЕВА ТАЈНА (анимирани, синхронизован) Велика сала у 16,00 часова ИСТЕРИВАЧИ ДУХОВА: ЛЕДЕНА ПРЕТЊА (авантура, комедија) Велика сала у 18,00 часова ГРАЂАНСКИ РАТ: СВАКОМ ЦАРСТВУ ДОЂЕ КРАЈ (акција) Велика сала у 20,00 часова Цена улазнице је 300 динара.
“ДИСАЊЕ У ЈАБУКУ” – УМЕСТО ВОШТАНИЦЕ…
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ У СВРЉИГУ ОБЈАВИО НАГРАЂЕНУ КЊИГУ МИЛАДИНА ВУКОСАВЉЕВЋА Збирка песама “Дисање у јабуку”, чачанског песника, новинара и публицисте Миладина Вукосављевића, прошле године понела је награду “Гордана Тодоровић”, као најбољи рукопис пристигао на конкурс Центра за туризам, културу и спорт у Сврљигу, који је уједно и њен издавач. Објављена је недавно као четврти […]