ВРЕДНА ПОМОЋ ХУМАНИТАРАЦА ИЗ АУСТРИЈЕ

Председник општине Ивањица, Александар Митровић, уприличио је званичан пријем за представнике хуманитарне организације „4×4 Хилфе“, који су и ове године допремили значајну помоћ за најугроженије становнике ове општине. Гости из Аустрије провели су седам дана на терену, обилазећи и најудаљенија села како би уручили помоћ директно у руке онима којима је најпотребнија.
Директна помоћ на кућном прагу
Даниел Муралтер, представник организације, истакао је важност континуитета ове акције. Приликом сусрета, он је објаснио обим овогодишње мисије:
„Ово нам је трећи пут овде. Стигли смо са седам аутомобила и донели смо доста ствари за породице са нашег списка на којем радимо годинама. Донели смо више од 250 пакетића које су деца из Аустрије припремила за децу из Ивањице, као и двоја инвалидска колица и лифт за инвалидска колица за Дом културе.“
Муралтер је нагласио и кључну улогу локалних партнера:
„За нас је сарадња са Црвеним крстом веома важна. Уз њих цела акција добија на озбиљности, а људи у Аустрији мисле да је ово што радимо сјајно. Сигурно ћемо доћи поново.“
Председник општине Александар Митровић захвалио је гостима на истрајности и несебичном залагању, напомињући да овакве посете јачају међународне односе и поверење.
„Првенствено желим да се захвалим пријатељима из Аустрије који већ трећу годину заредом долазе у наш град и у сарадњи са Црвеним крстом дистрибуирају помоћ. Чињеница да долазе трећи пут говори о томе да носе позитивна искуства одавде.“
Митровић је посебно похвалио начин на који организација „4×4 Хилфе“ приступа раду:
„Они се заиста посвете томе да обиђу свако село и сваку породицу којој је помоћ потребна. Ми као локална самоуправа се трудимо да их угостимо на најбољи начин и важно је да одржавамо ове контакте и показујемо солидарност.“
Посећена су и издвојена одељења сеоских школа и уручени пакети ученицима.
Осим индивидуалних пакетића који садрже одећу, обућу и хигијену, ове године је Црвени крст Ивањице добио и намештај и лутку за едукацију из прве помоћи. Посебан значај придаје се лифту „гусеничару“ за подизање инвалидских колица који ће бити постављен у Дому културе, чиме ће се осигурати да културни садржаји буду доступни свим грађанима подједнако.
Ј.С.
(фото: ЦК Ивањица)