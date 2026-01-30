ВРЕДНА ПОМОЋ ХУМАНИТАРАЦА ИЗ АУСТРИЈЕ

Malina je strateški proizvod Srbije, a da bi to i ostala, neophodan je sistemski pristup. Кrenulo se od utvrđivanja stanja u malinjacima. Zbog starosti zasada, neodgovarajućih agrotehničkih mera i nedavnog mraza rod će, kako ocenjuju stručnjaci, biti umanjen za najmanje 25 odsto. Izrada strategije razvoja malinarstva neophodna je za poboljšanje stanja ove proizvodnje […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

