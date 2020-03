TELEFONI ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ I U ČAČKU

Počela je da radi telofonska linija za psihosocijalnu podršku od psihologa.

Roditelji školske dece mogu se javiti na broj 064/81-307-59, a građani na 064/81-307-60, u vremenu do 10 do 18 časova. U Domu zdravlja u vremenu od 9 do 15 sati psiho-socijalnu podršku je moguće dobiti putem broja telefona 064/865-07-48.



U Domu zdravlja građani mogu dobiti savete vezane za zdravlje građana i to na brojeve telefona 032/325-717, 064/640-86-40, 064/640-86-48 i 064/865-07-66.



Pacijenti sa respiratornim tegobama (povišena temperatura, kašalj, kratak dah), mogu dobiti savete i u ambulanti Ljubić na brojeve telefona 032/356-993, 064/86-50-749 i 064/86-50-756.

ČaGlas