цветњак, септембар Фото: Вероника Вукићевић
Društvo

Температура до 31 степен

G. D. Komentara (0)

Првог дана викенда јутро ће бити свеже, а током дана претежно сунчано и топло.

Дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар.

Јутарња температура од 8 до 16 степени, а највиша дневна од 28 до 31 степен.

цветњак, септембар Фото: Вероника Вукићевић
Фото: Вероника Вукићевић

Сутра, такође сунчано и топлије, температура до 33 степена. 

И почетком седмице наставља се сунчано и веома топло време за овај период године.

Несаница и немир код метеоропата

Побољшање биометеоролошке ситуације утицаће релативно повољно на хронично оболеле, наводи се на сајту РХМЗ.

Известан опрез се саветује срчаним болесницима и особама са респираторним тегобама.

Несаница и немир су очекиване метеоропатске реакције. Повећана концентрација се препоручује свим учесницима у саобраћају.

Slične Vesti
Društvo

Građani će dobiti poziv, revakcinu primaju na istom punktu tri nedelje posle prve doze

I. М.

U Srbiji je do sada više od 508.000 građana primilo prvu dozu vakcine dok je 19.000 i revakcinisamo. Blizu milion građana izrazilo je želju da se vakciniše, rekao je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-Upravu. Osim preko e-Uprave, građani se za vakcinaciju prijavljuju i na broj 0800 222 334, a lokalne samouprave […]
Društvo Sport

Јуниори KK „Борац“ Чачак у мају 1979. године освојили Јуниорско првенство Југославије

vladecaglas

Блистави моменат чачанске кошарке. Пре 44 године, у периоду од 3. до 6. маја 1979. године, у Чачку је одржавана завршница Јуниорског првенства тадашње Југославије у кошарци. Домаћин је био „KK Борац“ из Чачка, као шампион Србије, а поред њега су учесници завршног турнира били „KK Цибона“ из Загреба, шампион Хрватске, KK „Олимпија“ из Љубљане, […]
Društvo Grad

„ТРАЖИМ БОЈУ ЗА СВОЈЕ НЕБО“ представљање чачанских аутора

G. D.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.