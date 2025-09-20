Температура до 31 степен

Првог дана викенда јутро ће бити свеже, а током дана претежно сунчано и топло.
Дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар.
Јутарња температура од 8 до 16 степени, а највиша дневна од 28 до 31 степен.
Сутра, такође сунчано и топлије, температура до 33 степена.
И почетком седмице наставља се сунчано и веома топло време за овај период године.
Несаница и немир код метеоропата
Побољшање биометеоролошке ситуације утицаће релативно повољно на хронично оболеле, наводи се на сајту РХМЗ.
Известан опрез се саветује срчаним болесницима и особама са респираторним тегобама.
Несаница и немир су очекиване метеоропатске реакције. Повећана концентрација се препоручује свим учесницима у саобраћају.