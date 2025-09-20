Sport

УСПЕХ СА УБА „ОВЕРИТИ” ПРОТИВ ВРШЧАНА

vladecaglas Komentara (0)

Тениским речником, “Борац 1926” је победом над “Јединством” на Убу направио брејк. Сад би га требало потврдити против ОФК “Вршца”.

Игор Бонџулић и Урош Којић

– Последње две утакмице, иако смо против “Кабела” одиграли без голова пред својим навијачима, вратиле су нам расположење и самопоуздање. Нарочито је на то утицала добра игра на Убу коју смо најзад крунисали и повољним резултатом. Опрезни смо пред дуел са Вршчанима, јер је у досадашњих осам кола било неочекиваних резултата, што је најбољи показатељ изједначености и непредвидивости такмичења. Они су до сада играли са доста осцилација и зато је тешко рећи нешто одређеније о њима. У сваком случају, добра атмосфера у тиму је наш највећи адут – изјавио је шеф стручног штаба “Борца 1926” Игор Бонџулић.

Последњих дана у редове чачанског прволигаша стигла су два играча ивањичког “Јавор Матиса”. Дошли су “везиста” Матија Стојановић, док је Никола Чолић крилни нападач. По Бонџулићевим речима, овим је појачана конкуренција за место у тиму, а то у предстојећем периоду треба да донесе резултате.

Урош Којић, задужен за постизање голова, са оптимизмом дочекује овај сусрет. Темељи га на доброј атмосфери у екипи и жељи саиграча да пруже максимум у дуелу са Вршчанима.

Утакмица између “Борца 1926” и ОФК “Вршца” биће одиграна вечерас, 20. септембра, на Градском стадиону од 19 сати.

В. Д.

Slične Vesti
Sport

BICIKLISTI „BORCA“ POBEDNICI KUPA SRBIJE

Z. Ј.

Senior Marko Danilović i poletarac Stefan Vučićević pobednici su Kupa Srbije u generalnom plasmanu. Prva mesta pripala su i ekipno seniorima i poletarcima Biciklističkog kluba „Borac“. Kadet Dejan Cogoljević bio je drugi, kao i kadetska ekipa „Borca“. Umesto planiranih deset, ove godine je održano šest trka Kupa Srbije. Poslednje dve vožene su 10. i 11. […]
Aktuelno Sport

DRŽAVNO PRVENSTVO SPORTSKOG PLESA U ČAČKU

I. М.

U subotu 18. i nedelju 19. maja Čačak će biti domaćin takmičenja sportskog plesa najvišeg saveznog ranga! Očekuje se učešće 40 klubova iz cele Srbije i par stotina takmičara! U subotu,  biće održano Državno prvenstvo za kategorije Modernih plesova (Disko Dance, Hip Hop, Break Dance, Jazz… ) sa početkom od 12 časova. Nedelja 19. maj […]
Sport

„БОРАЦ 1926“ „НА МИШИЋЕ“ ДО ПОБЕДЕ

vladecaglas

Утакмицу 11. кола Српске лиге „ЗАПАД“ против „Јошанице“, „Борац 1926“ данас је на Градском стадиону пред 400 гледалаца решио у своју корист 2:1 (1:0). Гости су се показали као чврста и неугодна екипа, а прилику да поведу имали су у шестом минуту. Станић је успео да одбрани шут Хаџибулића са беле тачке. До вођства Чачани […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.