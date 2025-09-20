УСПЕХ СА УБА „ОВЕРИТИ” ПРОТИВ ВРШЧАНА

Тениским речником, “Борац 1926” је победом над “Јединством” на Убу направио брејк. Сад би га требало потврдити против ОФК “Вршца”.
– Последње две утакмице, иако смо против “Кабела” одиграли без голова пред својим навијачима, вратиле су нам расположење и самопоуздање. Нарочито је на то утицала добра игра на Убу коју смо најзад крунисали и повољним резултатом. Опрезни смо пред дуел са Вршчанима, јер је у досадашњих осам кола било неочекиваних резултата, што је најбољи показатељ изједначености и непредвидивости такмичења. Они су до сада играли са доста осцилација и зато је тешко рећи нешто одређеније о њима. У сваком случају, добра атмосфера у тиму је наш највећи адут – изјавио је шеф стручног штаба “Борца 1926” Игор Бонџулић.
Последњих дана у редове чачанског прволигаша стигла су два играча ивањичког “Јавор Матиса”. Дошли су “везиста” Матија Стојановић, док је Никола Чолић крилни нападач. По Бонџулићевим речима, овим је појачана конкуренција за место у тиму, а то у предстојећем периоду треба да донесе резултате.
Урош Којић, задужен за постизање голова, са оптимизмом дочекује овај сусрет. Темељи га на доброј атмосфери у екипи и жељи саиграча да пруже максимум у дуелу са Вршчанима.
Утакмица између “Борца 1926” и ОФК “Вршца” биће одиграна вечерас, 20. септембра, на Градском стадиону од 19 сати.
В. Д.