УСПЕХ СА УБА „ОВЕРИТИ” ПРОТИВ ВРШЧАНА

Senior Marko Danilović i poletarac Stefan Vučićević pobednici su Kupa Srbije u generalnom plasmanu. Prva mesta pripala su i ekipno seniorima i poletarcima Biciklističkog kluba „Borac“. Kadet Dejan Cogoljević bio je drugi, kao i kadetska ekipa „Borca“. Umesto planiranih deset, ove godine je održano šest trka Kupa Srbije. Poslednje dve vožene su 10. i 11. […]

