Hronika

УХАПШЕНА ДВОЈИЦА МЛАДИЋА ЗБОГ СУМЊЕ ДА СУ НА СМРТ ПРЕТУКЛИ МУШКАРЦА СРЕДЊИХ ГОДИНА

Z. Ј. Komentara (0)

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку ухапсили су В. Ј. (1990) и Р. Ј. (1992), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело убиство у саизвршилаштву.

Они се сумњиче да су синоћ у једном угоститељском објекту у Чачку, са још једном особом за којом се интензивно трага, задали више удараца педесетогодишњем мушкарцу који је превезен у Општу болницу Чачак, где је преминуо.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Чачку.

МУП

