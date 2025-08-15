Температура до 38 степени, за викенд расхлађење

Извор: РТС
Веома топло и сунчано време у већем делу земље. Једино ће на југу и у планинским пределима бити умерено облачно. Температура до 38 степени.
Веома топло и у већем делу земље претежно сунчано, осим на југу и у планинским пределима где се очекује умерено облачно и углавном суво.
Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни, на југу Баната, у доњем Подунављу и на истоку умерен и јак, док ће крајем дана бити у слабљењу.
Најнижа температура од 14 до 23, а највиша од 34 до 38 степени. У Београду последњег дана радне недеље до 36 степени.
Веома топло време се наставља до суботе док се у недељу очекује мањи пад температуре уз пљускове са грмљавином
Биометеоролошка прогноза за Србију
На основу прогнозираних биометеоролошких прилика свим хроничним болесницима се препоручује смањење физичких активности и придржавање савета лекара.
Особама са срчаним и респираторним обољењима се саветује нарочит опрез.
Метеоропатске реакције могу бити изражене у виду променљивог расположења и главобоље.
Препоручује се адекватна заштита од UV зрачења, боравак у хладовини и климатизованим просторијама и смањење физичких активности.
У саобраћају је неопходна максимална пажња.
„Метеоролошки услови биће изразито погодни за иницирање и ширење пожара на отвореном услед исушеног тла и продужавања периода без падавина (у домену јаке и екстремне суше) у комбинацији са сунчаним временом и високим дневним температурама“, упозорава РХМЗ.