Концерт бенда „THE BAD WEEK“ у Атријуму Културног центра

Петак, 15. август – Концерт бенда „THE BAD WEEK“
Атријум Културног центра у 20.30
Састав The Bad Week настао је у Новом Саду као улични бенд, да би касније наступао по клубовима и фестивалима широм Србије, региона и ван балканског подручја. Овај тројац је, поред обрада музике која је оријентисана на амерички акустични блуз, кроз наступе створио и ауторски репертоар који је преточен у албуме „So it Was“ и „It Is How It Is“ уз потпис балканског темперамента на својим наступима. Иначе, 2023. године постали су и део European Blues Union-a
из Брисела, организације која промовише блуз културу и музику у Европи, и то као први представници из Србије. Чланови бенда су: Страхиња Јајић, Стефан Стефановић Гиле, Данијел Сиетар. Организација: Аматерски програм