водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 15. август

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 15. август

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Кулиновцима, између резервоара Р3 и Р4, у Прељини, пут према гробљу, у Улици 418 и у Улици 1300 каплара.

На тим локацијима је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

-У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.

Slične Vesti
Grad

PRELIĆI ĆE OPET BITI U ZELENILU?!

I. М.

Više od 12 hektara nekadašnje deponije u Prelićima, u samom priobalju Zapadne Morave, u narednih nekoliko godina trebalo bi da dobije potpuno drugačiji izgled. Ovaj prostor, koji se može iskoristiti za razne namene, biće potpuno uređen zahvaljujući realizaciji projekta, koja je počela u aprilu ove godine. Na prvih šest hektara već je dosta toga urađeno, […]
Društvo Grad

Почело асфалтирање другог дела саобраћајнице од видиковца на Каблару до магистралног пута

G. D.

Почело асфалтирање другог дела саобраћајнице од видиковца на Каблару до магистралног пута Градоначелник Чачка Милун Тодоровић, јуче је заједно са сарадницима, посетио врх Каблара, где је започето асфалтирање другог дела саобраћајнице која овај крај спаја са магистралним путем. Заједно са становницима кабларских и подкабларских села, којима је улагање у путну инфраструктуру од виталног значаја за […]

ГИМНАЗИЈСКИ ИСТОЧНИЦИ
Grad Kultura Obrazovanje

Гимназијски источници: Час обнове II

G. D.

Гимназија у Чачку, која постоји већ 185 лета, пре седам година покренула је школску едицију Гимназијски источници у оквиру које би се објављивале књиге у вези са њеном историјом. Прве три су штампане 2014, 2017. и 2019. године (Птицо, довешћу те до речи – из заоставштине једног професора, Кућа наше младости (чачанска Гимназија у сећањима […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.