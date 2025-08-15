Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 15. август

Više od 12 hektara nekadašnje deponije u Prelićima, u samom priobalju Zapadne Morave, u narednih nekoliko godina trebalo bi da dobije potpuno drugačiji izgled. Ovaj prostor, koji se može iskoristiti za razne namene, biće potpuno uređen zahvaljujući realizaciji projekta, koja je počela u aprilu ove godine. Na prvih šest hektara već je dosta toga urađeno, […]

