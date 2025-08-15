Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 15. август
Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Кулиновцима, између резервоара Р3 и Р4, у Прељини, пут према гробљу, у Улици 418 и у Улици 1300 каплара.
На тим локацијима је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.
-У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.
За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.