ИГРЕ НА ВОДИ НА ГРАДСКИМ БАЗЕНИМА

У оквиру програмских активности СЦ „Младост” и ове године на градским базенима су одржане традиционалне игре на води.
Такмичари су били млађег школског узраста и учествоавало је шест екипа са по осам такмичара. Екипе су имале интересантне називе: „Разбијачи”, „Пливачи”, „Биг Бен”, „Китови”, „Борац” и „Ајкуле”.
Екипе су се такмичиле у четири игре и такмичење је било до краја неизвесно. Победник Игара је екипа „Разбијачи”, док су екипе „Борац” и „Пливачи” освојили друго и треће место.
Организатор је за три првопласиране екипе обезбедио награде у виду пехара, а сви такмичари су добили медаље за учешће и успомену на ово такмичење. За регуларност такмичења била је задужена четворочлана судијска екипа, док је о безбедности такмичара бринула спасилачка служба СЦ „Младост”.
Такмичењу је присуствовао велики број родитеља и гледалаца који су уживали у надметању најмлађих такмичара.
СЦ „Младост”