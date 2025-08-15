Društvo

ЗА ВИКЕНД ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА

admin Komentara (0)

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, спроводиће појачану контролу свих учесника у саобраћају током предстојећег викенда, када се очекује појачан интензитет саобраћаја на свим путним правцима у Србији.

Стање безбедности саобраћаја у 2025. години је повољније у односу на исти период претходне године.

Од 1. јануара до 13. августа ове године погинуло је 280 особа, што је за седам одсто мање у односу на исти период 2024. Од почетка августа 2025. погинуло је 14 особа, док су у истом периоду прошле године погинуле 33 особе.

Саобраћајна полиција апелује на возаче да поштују све саобраћајне прописе, да на пут крену одморни, да прилагоде брзину кретања условима пута и саобраћаја и да не управљају возилима под утицајем алкохола како би сачували своје и туђе животе.

МУП

Фото: Планинац
Društvo

Током дана смена облака и сунца, на истоку слаб снег

G. D.

ИЗВОР:РТС Током дана смена облака и сунца, на истоку слаб снег Данас на истоку Србије облаци и слаб снег, а на западу периоди сунчаног времена. Јутарња температура од -4 до 3, највиша дневна до 9 степени. У Београду смена облака и сунца, и највиша дневна температура 7 степени. У Србији се данас очекује умерено до […]

јесен Фото: Мима Зиндовић
Društvo

ЈОШ ЈЕДАН СУНЧАН ДАН, ОД НЕДЕЉЕ ХЛАДНИЈЕ

G. D.

 Субота, 02. 11. 2024: Ујутру магла и ниска облачност, која ће се у нижим пределима понегде задржати и пре подне. Током дана мало до умерено облачно, у планинским пределима претежно сунчано. После подне у Војводини јаче наоблачење са слабом кишом, које ће се током вечери и ноћи ка недељи проширити и на остале крајеве. Ветар слаб […]
Društvo G.Milanovac Kultura Region

Вече завичајне поезије у част Дана општине Горњи Милановац

vladecaglas

Поводом Дана општине Горњи Милановац књижевно друштво „Запис“ уз подршку Културног центра организује у уторак, 25. априла 2023. године у Модерној галерији вече завичајне поезије. У програму ће наступити чланови удружења и ученици основних и средњих школа – учесници књижевног конкурса – тема „Завичај“. Почетак програма је у 19 сати. Извор: Културни центар Горњи Милановац

