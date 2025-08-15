ЗА ВИКЕНД ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, спроводиће појачану контролу свих учесника у саобраћају током предстојећег викенда, када се очекује појачан интензитет саобраћаја на свим путним правцима у Србији.
Стање безбедности саобраћаја у 2025. години је повољније у односу на исти период претходне године.
Од 1. јануара до 13. августа ове године погинуло је 280 особа, што је за седам одсто мање у односу на исти период 2024. Од почетка августа 2025. погинуло је 14 особа, док су у истом периоду прошле године погинуле 33 особе.
Саобраћајна полиција апелује на возаче да поштују све саобраћајне прописе, да на пут крену одморни, да прилагоде брзину кретања условима пута и саобраћаја и да не управљају возилима под утицајем алкохола како би сачували своје и туђе животе.
МУП