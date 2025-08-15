Društvo

АУТОР ПЧЕЛИЦЕ ВЛАСТА ЦЕНИЋ ДОБИТНИК НАГРАДЕ СРЕБРНО ГАШИНО ПЕРО

Збирка поезије Власте Ценића, ЗАГРЛ’ТЕ ИХ, ПЕСМЕ МОЈЕ, у издању Пчелице овогодишњи је добитник награде Сребрно Гашино перо 37. Међународног Фестивала хумора за децу у Лазаревцу.

Жири којим је председавала Дубравка Илић, дипломирани библиотекар саветник, донео је једногласну одлуку да најбоље књижевно дело за децу између два Фестивала буде збирка песама Власте Ценића ЗАГРЛ’ТЕ ИХ, ПЕСМЕ МОЈЕ посвећена бардовима српске поезије за децу, а коју је својим уметничким илустрацијама оплеменио Младен Анђелковић.

У саопштењу жирија, између осталог се наводи: „Обиман истраживачки рад и помно ишчитавање поезије тридесет једног писца, пред којима је час одрастао читалац, а час радознали дечак разигране маште, који жели да учи од најбољих, изнедрили су биографски прецизне, а песнички разбарушене и дечји, безбрижно, насмејане стихове из којих се учи књижевност и историја, а понајвише доброта душе и лепа реч.”

Ове својеврсне оде песницима српске књижевности за децу недавно су овенчане и Наградом Милован Данојлић, која је ове године први пут додељена за најбољу књигу поезије за децу.

