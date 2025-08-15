ИВАЊИЦА У ЗНАКУ СПОРТА

Ивањицу су јуче посетили представници Спортског савеза Србије и Кошаркашког савеза са циљем унапређења сарадње са локалном самоуправом и побољшања спортске инфраструктуре.
Да је град на Моравици окренут спорту и спортском туризму истакнуто је на састанку председника Спортског савеза Србије Давора Штефанека са председником локалног спортског савеза Драгомиром Лазовићем. У Ивањици је око 2000 регистрованих спортиста, из општинског буџета средства добијају 32 клуба, а велики је број и рекреативаца који се укључују кроз различите манифестације. Ове године Ивањица се прикључила акцијама Савеза – Сеоским играма и Лиги малих шампиона. Наглашена је спремност да се и даље улаже у спорт и да се унапређује.
Одличну досадашњу сарадњу и спремност да се помогне локалним савезима апострофирао је председник општине Александар Митровић који је Штефанеку и генералном секретару ССС Горану Маринковићу предочио пројекат за изградњу спортске инфраструктуре како би се обезбедили још бољи услови за бављење спортом.
Директорка Канцеларије за Косово и Метохију Светлана Миладинов и председник Кошаркашког савеза Србије Небојша Човић су посетили децу из јужне покрајине која су на кошаркашком Каста кампу у Ивањици, који се одржава под покровитељством КСС-а. За две групе деце и госте је приређен пријем у Дому културе.
-Традиционално Канцеларија шаље децу са Косова и Метохије овде у Ивањицу. Некако се деца овде осећају као код своје куће. Ове године је 200 деце са севера КиМ из кошаркашких клубова, нагласила је Миладинов и додала да су мотиви за даљи рад осмеси ове деце који одрастају у специфичним условима.
Небојша Човић је рекао да ће је намера да се кампом обухвате и деца из косовског поморавља, као и да се Општини ивањица помогне у уређењу терена.
-Наиме, ради се о подлози, помоћићемо да се она замени, а видим да има и идеја о обезбеђивању затворених балона.
Председник општине Александар Митровић је подвукао да се Ивањица већ седам година труди да буде добар домаћин Каста кампу и све чини да се спортска инфраструктура унапреди у циљу развоја спорта и спортског туризма.
Ј.С.