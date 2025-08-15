Ivanjica

ИВАЊИЦА У ЗНАКУ СПОРТА

admin Komentara (0)

Ивањицу су јуче посетили представници Спортског савеза Србије и Кошаркашког савеза са циљем унапређења сарадње са локалном самоуправом и побољшања спортске инфраструктуре.

Да је град на Моравици окренут спорту и спортском туризму истакнуто је на састанку председника Спортског савеза Србије Давора Штефанека са председником локалног спортског савеза Драгомиром Лазовићем. У Ивањици је око 2000 регистрованих спортиста, из општинског буџета средства добијају 32 клуба, а велики је број и рекреативаца који се укључују кроз различите манифестације. Ове године Ивањица се прикључила акцијама Савеза – Сеоским играма и Лиги малих шампиона. Наглашена је спремност да се и даље улаже у спорт и да се унапређује.

фото: Ј.С.

Одличну досадашњу сарадњу и спремност да се помогне локалним савезима апострофирао је председник општине Александар Митровић који је Штефанеку и генералном секретару ССС Горану Маринковићу предочио пројекат за изградњу спортске инфраструктуре како би се обезбедили још бољи услови за бављење спортом.

Директорка Канцеларије за Косово и Метохију Светлана Миладинов и председник Кошаркашког савеза Србије Небојша Човић су посетили децу из јужне покрајине која су на кошаркашком Каста кампу у Ивањици, који се одржава под покровитељством КСС-а. За две групе деце и госте је приређен пријем у Дому културе.

фото: Инфо ЛИГА

-Традиционално Канцеларија шаље децу са Косова и Метохије овде у Ивањицу. Некако се деца овде осећају као код своје куће. Ове године је 200 деце са севера КиМ из кошаркашких клубова, нагласила је Миладинов и додала да су мотиви за даљи рад осмеси ове деце који одрастају у специфичним условима.

Небојша Човић је рекао да ће је намера да се кампом обухвате и деца из косовског поморавља, као и да се Општини ивањица помогне у уређењу терена.

-Наиме, ради се о подлози, помоћићемо да се она замени, а видим да има и идеја о обезбеђивању затворених балона.

Председник општине Александар Митровић је подвукао да се Ивањица већ седам година труди да буде добар домаћин Каста кампу и све чини да се спортска инфраструктура унапреди у циљу развоја спорта и спортског туризма.

 Ј.С.

Slične Vesti
Ivanjica

КУРС 3Д МОДЕЛИРАЊА И ШТАМПАЊА

G. D.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ                         КУРС 3Д МОДЕЛИРАЊА И ШТАМПАЊА      Канцеларија за младе организује бесплатан курс „3Д моделирања и штампања“ у сарадњи са Факултетом за машинство и грађевинарство из Краљева. Он обухвата упознавање са овом врстом моделирања, израду виртуелног модела за штампу (3Д CAD моделирање), упознавање са технологијом и опремом за штампу, дигиталну припрему (slicing) и сам процес 3Д […]

нсз
Ivanjica

Сајам запошљавања 30. маја у Ивањици

G. D.

Сајам запошљавања 30. маја у Ивањици   Националнa службa за запошљавање (НСЗ) – Филијалa Чачак, Испостава Ивањица позива послодавце и незапослена лица на Сајам запошљавања у Ивањици. Сајам ће се одржати 30. маја 2025. године од 11 до 13 часова у Гимназији Ивањица (сала), Ул. 13. септембра бр. 58. Пријава послодаваца за учешће на Сајму  је […]

столарија, прозор, Фото: Ј. С.
Ivanjica Region

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА: РАСПИСАН ПОЗИВ ЗА ДОМАЋИНСТВА

G. D.

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА РАСПИСАН ПОЗИВ ЗА ДОМАЋИНСТВА Пише: Јелена Савић Kомисија за реализацију мера енергетске санације је расписала јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и  станова  на територији општине Ивањица за 2023/2024. годину. Отворен је до утрошка средстава, а за реализацију су Општина Ивањица и Министарство рударства и енергетике обезбедили по пет […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.