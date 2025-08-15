ЈОШ ЈЕДАН СУКОБ ГРАЂАНА И ПРИСТАЛИЦА СНС-А

Како у градовима широм Србије, тако и у Чачку, синоћ је поново одржан протест испред просторија Градског одбора Српске напредне странке.
Протест у Чачку у почетку текао је сасвим мирно, ипак у касним вечерњим сатима почели су први озбиљнији инциденти.
Након вербалног дуела између грађана и присталица СНС-а, дошло је и до гађања тврдим предмети и јајима.
Припадници МУП-а, односно интервентне јединице блокирали су све прилазе просторијама СНС, а како је атмосфера постала озбиљна њима су се прикључили и припадници Жандармерије. Они су покушали да смање тензију и да присталице СНС-а потисну у њихове страначке просторија.
Протести су одржани и у околним градовима, у Краљеву, Крагујевцу, Горњем Милановцу, Ужицу, где је у једном моменту био блокиран и магистрални пут ка Златибору.
САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, поводом синоћних догађаја у којима је дошло до масовних напада на полицију, позвао је на мир и суздржаност и упозорио да ће полиција, која је ту да штити јавни ред и мир, реаговати искључио у складу са законом.
– Били су насилни покушаји пробоја кордона, гађања полицијских службеника каменицама, циглама, пиротехничким средствима, залеђеним пластичним флашама напуњеним водом, уз употребу разних мотки, држалица, палица и тако даље – изјавио је Дачић и додао да су демонстранти дошли да се сукобе са полицијом и нападну је са намером да је повреде.
Министар је истакао да је синоћ повређено 75 полицијских службеника, од којих је девет са тешким телесним повредама, да је оштећено више возила и уништено више од 70 комада заштитне опреме. Додао је да је у протекла три дана повређен укупно 121 полицијски службеник, од којих је прексиноћ повређено 27, док је 19 полицајаца повређено вече пре тога.
– Ових дана су као изговор користили да се окупљају испред страначких просторија, због присталица Српске напредне странке. Синоћ није било никога. Није им чак било довољно да запaле, демолирају просторије у којима никога није било и које нико није бранио, они су хтели и касније се и сукобили са полицијом. Напали су полицију, што је доказ, а и широм Србије се то видело, да су полицајци нападнути у вршењу своје службене дужности – истакао је Дачић и нагласио да се ниједна интервенција полиције, нигде у Србији, није десила док полиција није била нападнута.
Министар Дачић је рекао да је приведено 114 лица, да су поднете 34 кривичне, а 28 прекршајних пријава, као и да је откривено 11 прекршаја по Закону о безбедности саобраћаја.
– Лица ће бити, или су већ предата надлежним правосудним органима, односно тужилаштву на даље поступање. Како ће се та дела квалификовати и да ли ће се уопште квалификовати и ко ће бити задржан и ко ће бити пуштен, није више у рукама Министарства унутрашњих послова, односно полиције – поручио је министар Дачић и додао да су овакви догађаји брутални напад не само на полицију, већ и на државу Србију, зато што су, како је рекао, полицајци оличење државе и представљају државу.
Министар је поручио да полицајци никога не нападају, већ су ту да штите јавни ред и мир. Дачић је истакао да је полиција максимално ангажована и ангажује се свуда да обезбеди јавни ред и мир.
– Јуче је било ангажовано више од 2.000 наших припадника у целој Србији и они су били изложени бруталним нападима свих ових дана, недеља и месеци – рекао је Дачић.
Извор: МУП
Фото: Епицентар прес