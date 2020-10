Tiodorović: Policijski čas ako budemo imali 1.500 zaraženih na dan

„Srbija u ovom trenutku ima oko 60 novozaraženih na 100.000 stanovnika i uprkos povećanju, nalazi se među tri zemlje koje imaju najbolju statistiku i to je jedan od razloga što još uvek nismo uveli policijski čas. Međutim, ukoliko se broj poveća – 100 na 100.000 stanovnika, onda bi to možda bio trenutak kada bi se i u našoj zemlji moglo očekivati uvođenje strožih mera“, rekao je za „Blic“ epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19, prof. de Branislav Tiodorović.



-Do zaražavanja dolazi na žurkama, u noćnim izlascima, pa i na poslu. Nas u narednih 10 do 15 dana očekuje skok, ti ljudi žive u nekim domaćinstvima u kojima su po tri generacije, pa ceh mogu platiti stariji i hronični bolesnici. Svakako ima pacijenata koji zahtevaju i hospitalizaciju, pa nam se bolnice polako pune, a to bi moglo biti u narednom periodu i intenzivnije ukoliko se nešto ne promeni u smislu ponašanja određenog dela stanovništva. Ima tu i mlađih ljudi, ali oni koji zaglave u teškoj formi, na respiratorima to su pre svega stariji i hronični bolesnici. Ono što može da nas dočeka ako ne budemo uspeli da suzbijemo bahato ponašanje koje se dešava, žurke i noćne izlaske, muzičke spektakle, mi možemo očekivati da će doći do povećanja – kaže profesor Tiodorović.

-Iako beležimo veliki skok novozaraženih, većina novoobolelih ne zahteva hospitalizaciju. Uglavom su u pitanju mlađi ljudi koji bolest podnose dobro, s tim što oni predstavljaju rizik za sve one starije iz njihovog okruženja. Oni pacijenti koji završavaju na respiratoru i sa teškim oblicima bolesti su stariji i hronični bolesnici – rekao je Tiodorović.

Foto: MNA



Prema procenama u narednih desetak do 15 dana možemo očekivati skok, a razlog je što ima neodgovornih ljudi, ali i onih sa asimptomatskom slikom koji i ne znaju da su zaraženi, pa prenose virus svojim kontaktima.

-Treba reći i da se dobar deo stanovništva dobro ponaša, drži distancu, nosi maske, neki čak i na otvorenom nose maske. Ali mladi ljudi koji imaju dobar imunitet, koji nemaju tešku kliničku sliku oni to savladaju na nogama, pa zato ima mnogo više asimptomatskih slučajeva koje mi ne vidimo. Prema mom mišljenju ako pređemo 100 na 100.000 aktivnih slučajeva, onda bi trebalo razmišljati o najoštrijim merama. U tom slučaju bismo imali do 1.500 pozitivnih – kaže Tiodorović.



Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović istakao je da ljudi koji žive u mestima i gradovima blizu granica, zarad trgovine putuju u druge zemlje, ocenjujući to kao izuzetno rizično.

Izvor: BLIC