Vlada Srbije usvojila Uredbu o podsticajnim merama za imunizaciju

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje kovida 19, kojom se predviđa dodatna novčana podrška od po 3.000 dinara za sve građane koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine.



Kako se navodi u saopštenju, posle sednice Vlade, od 1. do 15. juna preko sajta Uprave za trezor biće otvoren portal za prijavljivanje građana za tu novčanu pomoć. Odmah posle tog roka počeće isplata, koja će trajati do kraja juna.



Novčanu pomoć primiće i svi vakcinisani penzioneri, kao i oni koji to nameravaju da urade tokom maja. Za njih će isplata ići po automatizmu i nije potrebno da se prijavljuju.



Vlada je usvojila dopunu zaključka Vlade od 2. aprila 2020, koja predviđa da se naknada zarade u visini od 100 odsto isplaćuje samo zaposlenima koji su na bolovanju zbog kovida a vakcinisani su, kao i zaposlenima koji iz zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisani.

Ostali zaposleni koji se razbole od kovida dobijali bi naknadu zarade za vreme bolovanja od 65 odsto zarade.

Izvor: Fonet