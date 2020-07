Todorović: Najoštrije osuđujem nasilje i vandalizam

Predsednik Gradskog odbora SNS u Čačku Milun Todorović oglasio se povodom protesta u Beogradu.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

Najoštrije osuđujem nasilje i vandalizam političara koji stoje iza nereda u Beogradu, u trenutku kada se država i naš zdravstveni sistem suočavaju, sa još jednim udarom virusa kovid-19.

U trenutku kada moramo biti jedinstveni u odbrani života i zdravlja naših građana i poštovati sve mere koje mogu doprineti sprečavanju širenja virusa, počelo je destruktivno ponašanje onih koje ne zanima bezbednost i zdravlje građana Srbije, sa ciljem urušavanja institucija sistema.

Napadi na policiju, upad u Narodnu skupštinu, razbijanje prostorija, pa čak i glave lidera jednog opozicionog pokreta, zato sto je izašao na izbore, jesu oblici nedopustivog nasilja.

Pozivati na okupljanje, u trenutku kada to može da dovede do novog širenja zaraze, do novih slučajeva u prepunim bolnicama, direktan je udar na sve lekare i medicinsko osoblje, koji 24 sata dnevno vode bitku za svaki život obolelih građana.

Nasilje je poslednje utočiste nesposobnih, a pravna država će reagovati i zaštiti bezbednost i imovinu svih građana Srbije.

U Srbiji će se kao i prethodnih osam godina, poštovati sve demokratske vrednosti, sloboda okupljanja i izražavanja mišljenja, ali nikad nećemo dozvoliti da Srbijom upravljaju grupe tajkuna, huligani i narko karteli.

Takvi više nikad neće vladati Srbijom!

Predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke Milun Todorović