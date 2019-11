TODOROVIĆ: NIJE SE ODUSTALO OD PROJEKTA IZGRADNJE JAVNE GARAŽE

Nije se odustalo od projekta izgradnje javne garaže, izjavio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

-Tražimo način na koji će Grad to najmanje da košta i sve smo bliži rešenju, da ćemo veoma brzo, nadam se već naredne godine ostvariti javno – preivatno partnerstvo. To je dobra praksa nekih gradova u Srbiji. Malo smo sačekali, jer to je veoma velika investicija – rekao je Todorović.

On je naglasio da su lokacije već definisane planskim aktima. One su u centru grada – deo kod taksi stanice, Sinđelićeva ulica iza zgrade Elektrodistribucije.

I. M.