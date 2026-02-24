ТОКОМ ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ ОТКРИВЕНО 41.434 ПРЕКРШАЈА

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције током централне акције појачане контроле саобраћаја која је на територији Србије спроведена од 13. до 22. фебруара 2026. године, контролисали су 92.214 возила и открили 41.434 саобраћајна прекршаја.
Због прекорачења дозвољене брзине санкционисана су 22.493 возача што указује да је сваки четврти контролисани возач управљао возилом брзином веће од прописане.
Због некоришћења сигурносног појаса санкционисано је 4.360 возача и путника.
Из саобраћаја је искључено 1.907 возача који су управљали возилом под дејством алкохола, од којих је 300 задржано у службеним просторијама јер су имали више од 1,20 промила алкохола у организму. Такође, задржано је 87 возача који су возили под дејством психоактивних супстанци.
Министарство унутрашњих послова још једном указује да је неприлагођена брзина и даље најчешћи утицајни фактор настанка саобраћајних незгода имајући у виду да је готово половина саобраћајних незгода са погинулим лицима управо последица неприлагођене брзине и апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе и одговорним понашањем допринесу већој безбедности на путевима.
МУП