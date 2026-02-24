Изложба „Живот у снази мотора – Михаило Мика Борисављевић“, у организацији Музеја рудничко-таковског краја, биће свечано oтворена 25. фебруара, у Народном музеју Чачак, у 19 сати.
Поставка је посвећена Михаилу Мики Борисављевићу, Рудничанину, професору Машинског факултета Универзитета у бившој Југославији. Као истакнути инжењер и педагог, Борисављевић је оставио дубок траг у академском и индустријском развоју, а био је и почасни олимпијски аташе Југославије на Зимским и Летњим олимпијским играма у Немачкој 1936. године, као и један од оснивача Ауто-мото савеза Југославије.
Изложбу ће отворити аутори поставке Ана Цицовић, музејски саветник Музеја рудничко-таковског краја и Момчило Пауновић, дугогодишњи пријатељ професора Борисављевића.
Изложба ће бити отворена до 18. марта 2026. године