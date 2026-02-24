Kultura

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛАДИНА ОТОВИЋА

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛАДИНА ОТОВИЋА

Четвртак, 26. фебруар, у 19.00

Културни центар Чачак – Ликовни салон

Миладин Отовић, ликовни уметник из Краљева, представља се сликама које не задржавају своју пажњу на типичној површинској дескрипцији слике, него слици као феномену који истажује и проучава прилази – не од себе као субјекта уметника, него од ње као објекта, односно из њених заповршинских дубина и садржаја. Као таква, слика представља објект који испоставља визуру личности која је невидљива и налази се у метафизичким дубинама невидљивога и недохвативог.

Организација: Ликовни програм

