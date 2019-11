TRIFUNOVIĆ: NA IZBORNOJ SKUPŠTINI STRANKE U PETAK PODRŽAĆEMO GRADONAČELNIKA ZA PREDSEDNIKA GRADSKOG ODBORA

Za petak, u 18 časova, je zakazana Izborna skupština Gradskog odbora SNS, izjavio je danas doskorašnji poverenik Igor Trifunović. On je rekao da će na Skupštini podržati izbor Miluna Todorovića za predsednika Gradskog odbora, što je, prema njegovim rečima, jasan pokazatelj da on vodi izuzetno kvalitetnu politiku i kvalitetno vodi Grad, a da će to sigurno raditi i na mestu predsednika Gradskog odbora.

-S obzirom na to da je Čačak jedini grad u Srbiji u kome se sprovode unutarstranački izbori, mislim da je to jasan pokazatelj da je trenutna klima u stranci takva da gradonačelnik ima apsolutnu podršku i članstva i svih institucija stranke – rekao je Trifunović.



Bivši poverenik je rekao da nema kandidovanja za stranačke funkcije osim na funkciju predsednika GO.



-S obzirom na to da je gradonačelnik podržan od svih predsednika mesnih odbora, mislim da je to jasan pokazatelj neke naredne politike. Postoje tu i funkcije u smislu potpredsednika stranke i predsednika saveta, koji će biti formirani posle Izborne skupštiine i tu ima prostora za sve one koji su se pokazali u prethodnom mandatu, kao i dosta novih, mladih ljudi – rekao je Trifunović.

