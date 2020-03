TURISTIČKA AGENCIJA „LAZENA“ NA SAJMU TURIZMA U BEOGRADU, LEPOTE KLISURE KROZ PROGRAM „TRI U JEDAN“

Turistička agencija „Lazena“ iz Ježevice predstavljena je prvi put Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Mirjana Knežević, vlasnica „Lazene“, prve čačanske agencije koja turiste dovodi u naše krajeve, kaže da je prezentacija zanimljivih programa bila veoma posećena, a zahvaljujući uspostavljenim kontaktima već u aprilu se očekuju prve organizovane grupe. Prezentacija je održana na jedinstvenom štandu Turističke organizacije regije Zapadna Srbija, kojoj pripada i Čačak. „Lazenini“ programi vezani su pre svega za Čačak i Ovčarsko-kablarsku klisuru, sa dodatnim obilaskom atraktivnih destinacija u turističkoj regiji Zapadna Srbija.



Na Sajmu turizma Mirjana Knežević je predstavila svoj program „Tri u jedan“. Kako objašnjava, turisti će moći da upoznaju klisuru panoramskim razgledanjem „OKK mini autobusom“, koji će od ove godine saobraćati u organizaciji „Lazene“. Sami posetioci će izabrati da li će iz Ovčar Banje, delom trasom starog „ćire“ pored Morave, ići do vrha Kablara, odakle se vide meandri, kao i brojni manastiri, vrh Ovčara… Druga relacija je vidikovac pored manastira Uspenje i poseta manastiru Jovanje, a treća vodi do Trojica i Sretenja pod Ovčarom.

-Drugi deo programa je klisura sa reke, odnosno vožnja katamaranom, sa obaveznom posetom i ručkom u manastiru Nikolje. Poseban segment su pešačke ture do Banjskog potoka, kablarskih i ovčarskih manastira, a sigurno je zanimljiva „Fotosafari“ tura, na koju će naše goste do najlepših vidikovaca u klisuri voditi profesionalni fotograf – priča vlasnica „Lazene“.



Za one koji vole „adrenalin ture“, a koje podrazumevaju i malo bolju kondiciju, predviđeno je pešačenje do Savinih voda, „via ferattom“ do pećine Turčinovac, biciklima sa vrha Kablara do pećine Paunovića ponor, naravno sve uz pratnju iskusnih alpinista…

-Veoma je važno da smo predstavili programe vezane za klisuru. Veliki broj zainteresovanih pratio je prezentaciju. Konačno imamo gotov proizvod, odnosno kompletne programe koje možemo da ponudimo turistima. Ove ture obuhvataju i obilazak Čačka, od brda Ljubić, odnosno spomenika Tanasku Rajiću, do lokaliteta Rimskih termi… Budući da radimo i višednevne ture, vodićemo turiste i dalje kroz zapadnu Srbiju, a u ponudi su krstarenje Drinom, odlazak na Taru, u Zlakusu, Sirogojno, do meanadara Uvca ili manastira Studenica – kaže Mirjana Knežević.

U saradnji sa Stefanom Lukićem već u aprilu, u organizaciji „Lazene“, u Čačak će doći grupa biciklista iz Beograda, koji žele da biciklističkim stazama prođu celu klisuru. Ove sedmice Mirjana Knežević će ponudu predstaviti na ITB u Berlinu, jednom od najznačajnijih turističkih sajmova u svetu.

Nada se da će za svoje programe u Ovčarsko-kablarskoj klisuri zainteresovati turoperatere, prvo iz okolnih, a onda i one iz daljih zemalja. I veruje da je to ostvarljivo.

Do sada je preko njene agencije u Srbiju, uključujući i Čačak, dolazio veći broj turista iz Nemačke, Ukrajine, Rusije, Holandije, Švajcarske, pa čak i iz Amerike i Južne Koreje…



V. T.