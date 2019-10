U DECEMBRU PRVI LETOVI SA AERODROMA „MORAVA“

Odlukom Vlade Srbije proglašene su dve linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju koje će saobraćati sa Međunarornog aerodroma “Morava”. To su avio-linije Kraljevo–Beč–Kraljevo i Kraljevo–Solun–Kraljevo. Na obe linije vazdušni saobraćaj će se odvijati tri puta nedeljno.

Prvi letovi sa Međunarodnog aerodroma “Morava” počećeće u decembru, na liniji Kraljevo-Beč-Kraljevo, nakon što na javnoj nabavci bude izabrana kompanija koja će saobraćati na ovoj liniji od javnog interesa.

Letovi na liniji za Beč odvijaće se od 1. decembra ove do 31. decembra 2021. godine, dok će se letovi za Solun odvijati sezonski, u periodu od 10. marta do 15. oktobra 2020. i u periodu od 10. marta do 15. oktobra 2021.

Odluke o proglašenju linije od javnog interesa donosi se za linije koje su značajne za saobraćajno povezivanje i brži razvoj nedovoljno razvijenih regiona u Republici Srbiji, a za koje ne postoji komercijalni interes za redovan avio-prevoz.

Opslužno područje Arodroma “Morava”, pored okruga u centralnoj Srbiji, obuhvata i deo BiH, odnosno Republiku Srpsku, i Crnu Goru, a procenjuje se na oko 3.000.000 ljudi.

Prema analizama koje su rađene za potrebe uspostavljanja linija od javnog interesa, u ovom trenutku u Srbiji posluje oko 450 kompanija iz Austrije koje zapošljavaju više od 13.000 ljudi, dok kompanije u potpunom ili delimičnom vlasništvu grčkih državljana zapošljavaju više od 25.000 radnika u Srbiji.

“Aerodromi Srbije”, kao operater na Aerodromu “Morava”, spremni su za početak obavljanja redovnog avio-saobraćaja.

Vlada Srbije obezbedila je neophodna sredstva za ove dve linije od javnog interesa za ovu i naredne dve godine.

Izvor: MNA