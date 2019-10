„KABLARCI“ U AKCIJI „ČEPOM DO OSMEHA“

Čačanka Nada Milovančević, aktivna je planinarka PD “Kablar“, koja na delu pokazuje da u prirodi ne možeš uživati, ako o njoj sam ne brineš. A kad uz to pomogneš nekome kome je to potrebno, tek onda potpuno ispunjavaš svoj dug prema svemu onome što i tebe oplemenjuje.

Još od malena vaspitavana i naučena da „ekološki“ razmišlja, kada je pre dve godine saznala za humanitarnu akciju „Čepom do osmeha“ započela je sama da prikuplja plastične zatvarače, kontaktirala osnivače u Novom Sadu, a ubrzo je i svoje planinare zarazila ovom idejom. Vremenom su i oni uključili svoje porodice, prijatelje, poznanike… Sada je ova akcija masovna, tako da na svaki sastanak u Društvo dolaze sa kesama punim čepova.

– Već smo sakupili više od deset džakova od 50 kilograma i želja nam je da akciju što više omasovimo u našem gradu. Nadam se da će i u Čačku biti jedna akcija „Čepom do osmeha“ na Gradskom trgu. Kontaktirala sam organizaciju i oni su mi nagovestili da taj događaj prirede možda već na proleće. To bi pomoglo da se animira mnogo više naših sugrađana – rekla je Nada i pozvala sve Čačane da učestvuju u ovoj akciji. Sakupljene čepove mogu doneti u prostorije Planinarskog društva „Kablar“ (Ulica braće Glišić), utorkom od 19 časova ili kontaktirati planinare. Kutije za sakupljanje nalaze se i u drogeriji „DM“, Ustanovi „Zračak“, Školici sporta „Kasper“, vrtiću „Sanjalice“, PU „Moje detinjstvo“, OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima…

– Osnivač organizacije „Čepom do osmeha“ Vanja Petković taj primer videla je u Sloveniji i želela da isto sprovede u Srbiji. Započela je akciju 2012. i novac prikupljen od reciklaže čepova ulaže se u kupovinu ortopedskih pomagala za decu i mlade do 26 godina starosti. Zatvarače svakako bacamo, a ovako jedan po jedan, sakupi se velika količina, koja nekome može pomoći i tako mu olakšati život. Sve je to simbolično, čepovi su nam u svakodnevnoj upotrebi, mali su, možete ih staviti u džep ili torbu. Važno je da se što više ljudi uključi u ovu humanu i ekološku akciju, a potrebno je samo malo truda i obzira – poručuje Nada.

Mogu se sakupljati sve vrste i veličine plastičnih čepova (od vode, mleka, sokova, jogurta, majoneza, kečapa, poklopci od flomastera, kozmetike, kućne hemije, sredstava za higijenu, poput paste za zube, šampona, dezodoransa, tečnosti za suđe…) Sve informacije, o dosadašnjim akcijama i pomoći, načinu podrške i samoj organizaciji, mogu se naći na sajtu „Čepom do osmeha“.

V. T.

Planinari „Kablara“ učestvuju u još jednoj humanitarnoj akciji „Dinaridi“. Na svaki kilometar koji pređu pešačenjem, planinarenjem ili trčanjem, doniraju po jedan dinar. Svakog meseca od novca koji prikupe na ovaj način kupe simboličan poklon za decu sa invaliditetom (do 12 godina starosti).