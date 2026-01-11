У ИВАЊИЦИ 80% ГРАЂАНА ДОБИЛО СТРУЈУ

Након што је цео град јуче поподне остао у мраку због хаварије на главном далеководу, око 80% грађана Ивањице поново има електричну енергију. Јутрос је због проблема са снегом проглашена ванредна ситуација на читавој територији.
Председник општине Александар Митровић је после вечерашњег заседања Штаба за ванредне ситуације поручио да ће ова мера бити на снази све док се не успостави стабилно снабдевање електричном енергијом за свако домаћинство, а приоритет локалне самоуправе остаје хитно решавање резервног снабдевања преко Гуче како се овакав колапс више не би поновио.
Ситуација у Ивањици кулминирала је јуче у поподневним часовима када је град остао без напона услед квара на далеководу 110, који доводи струју на релацији Пожега–Ивањица.
Председник општине је истакао да су све расположиве снаге биле на ногама, а у помоћ је стигла и делегација из надлежног министарства са министарком Адријаном Месаровић.
– Све јединице су биле укључене- и ватрогасна и полиција и „Србијашуме“. Имали смо чак и посету министарке са њеном делегацијом како би нам помогли и изашли у сусрет. Већ 80% грађана Ивањице је добило струју, али имамо проблем са преосталих 20% где долази до искакања мреже – нагласио је председник општине.
Главни кривац за енергетски колапс била су пала стабла која су тешко оштетила електро-мрежу на више локација. Први квар забележен је на деоници Пожега–Ариље, а убрзо након поправке, нови прекид се догодио на самом крају Ариља према Ивањици.
Радници ЕМС-а и локалне електродистрибуције радили су на -10 степени Целзијуса током целе ноћи и дана како би нормализовали живот у граду. Напон је пуштан сукцесивно, део по део града, како би се проверила стабилност система. У појединим домаћинствима и даље недостају одређене фазе, што се сматра привременим проблемом док се не санирају сви ситнији кварови.
Овај инцидент, који председник општине описује као незапамћен по свом обиму, указао је на кључну слабост – недостатак стабилног резервног напајања. Иако је покушано снабдевање алтернативним путем, и ту су пала стабла изазвала оштећења након само три сата рада.
– Приоритет локалне самоуправе према министарствима и Електродистрибуцији биће да се резервно снабдевање преко Гуче омогући и реши. Остала је још једна деоница која није спојена. То је сада кључни разлог и приоритет да нам се овакве ситуације више не дешавају – закључио је први човек Ивањице.
Због озбиљности ситуације и временских неприлика, наставак седнице Скупштине општине, који је био планиран за сутра након прекида 24. децембра, званично је отказан. Ј.С.