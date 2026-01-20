У ИВАЊИЦИ ВИШЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ, ПРЕДЊАЧЕ ЖЕНЕ

Према подацима Националне службе за запошљавање на евиденцији незапослених у Ивањици на крају прошле године било је 2.722 лица што је 4,5% више него претходне године када је евидентирано 2.675 лица. Више од половине (1550) чине старије жене са завршеним трећим и четвртим степеном и дуго чекају на посао.
Када је реч о структури незапослених лица према степену стручне спреме у Ивањици, најбројнији су са првим, трећим и четвртим степеном- 2.301 лице (1.267 жене), док је са шестим и седмим степеном пријављено 214 особа (157 жена).
Када је реч о квалификационој структури у Ивањици, најзаступљенији су: лица без квалификације, продавци, економски и финансијски техничари, матуранти гимназије, туристички техничари, конфекцијски техничари, текстилни техничари, машински техничари, техничари друмског саобраћаја, аутомеханичари. Када је реч о лицима са високим нивоом квалификација најзаступљенији су дипломирани економисти, дипломирани правници, струковни економисти.
Недостају професори физике, математике, биологије.
Према годинама старости најбројнији су у старосној групи од 55 до 59 година- 521 лице (313 жене) и од 50 до 54 година- 434 лица (265 жена). Следе они од 60 до 64 године- 420 лица (220 жене), а потом од 45 до 49 година – 337 лица (179 жена). Незапослених старости од 40 до 44 – 242 (136 жена), од 35 до 39 је 241 (140 жене), затим од 30 до 34 године – 203 (133 жена), од 25 до 29 је 163 (93 жене), а од 20 до 24 је 116 (55 жене), док је у старосној групи младих од 15-29 година пријављено 45 лица (16 жена).
Од пријављених лица највише је оних који су на евиденцији дуже од десет година – око 22%, затим лица са периодом трајања незапослености од једне до две године –(13,1%), потом са три до пет година (11,8%) и од шест до девет месеци (10,4%).
