U Lučanima nove mere za poljoprivrednike i nova saobraćajna signalizacija

Opštinsko veće opštine Lučani je održalo redovnu sednicu na kojoj je najpre, doneta odluka o izmenama programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja opštine Lučani za tekuću godinu.

Foto- Epicentarpress

Po odluci Veća, biće omogućeno povećanje sredstava za investicije poljoprivrednika u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u vrednosti od 2.5 miliona dinara. Samim tim se programom smanjuje 500.000 za meru održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, milion dinara smanjuje mera ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkuretnosti i milion dinara za meru:+ nabavka hrane i veterinarskih usluga za umatičena grla. Ovakav predlog odluke biće dostavljen nadležnom ministarstvu na odobravanje, a zatim i iznet pred skupštinske odbornike na verifikaciju.

Opštinsko veće je donelo niz odobrenja za preusmeravanje javnih sredstava za započete prioritetne aktivnosti i investicije. Aproprijacije su usmerene uglavnom prema sanaciji šteta na objektima koji su pretrpeli štete usled junskih poplava. Takođe, sredstva su usmerena i ka intenziviranju započetih asfaltiranja putnih pravaca uz sufinansiranje građana mesnih zajednica na teritoriji opštine, za finansiranje završnih radova na zgradi Centra za socijalni rad koja je nedavno u potpunosti renovirana kao i za izgradnju dečijih igrališta u Lučanima.

Veće se usaglasilo da je neophodno na putevima koji su asfaltirani u poslednjoj deceniji postaviti saobraćajne znakove sa ograničenom tonažom. Tako će na putevima prvog reda biti postavljeni znakovi sa ograničenjem do 40 tona težine, na putevima drugog reda do 20 tona, dok će ograničenje na nekategorisanim putevima biti postvaljen znak ograničenja do 10 tona težine. Cilj ovih ograničenja je da sačuvamo puteve koje smo asvaltirali za duži niz godina i na korist najvećeg dela naših sugrađanam navodi sae u sapštenju.

Ča Glas