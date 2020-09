U narednom peridu sanacija oštećenog magistarlnog cevovoda, najavuio direktor JKP „Vodovod“

Govoreći o sanaciji oštećenog magistralnog cevovoda tokom junskih poplava, direktor „Vodovoda“ Zoran Pantović je naveo da bi narednih meseci trebalo da počne postavljanje cevi u koritu Zapadne Morave.

“Otprilike smo došli do tog tehničkog rešenja. Građani nisu osetili toliko probleme zbog toga što smo uspeli privremeno da prespojimo ta dva cevovoda i u narednih mesec, mesec i po dana će to biti završeno, da sačekamo zimsku sezonu”, istakao je on.

Prema njegovim rečima, radi se o izuzetno komplikovanim radovima.

Prilikom poplava pokidane su cevi za gas, vodu i kanalizaciju.

“Vodovodu su pokidane dve cevi fi 400, tako da to mora dobro da se pripremi kako ponovo ne bi došlo do nekih problema. Najverovatnije će tehničko rešenje biti da i mi idemo podbušivanje ispod toka reke, jer će Srbijavode u narednom periodu polako zasipati korito jer je na tom mestu došlo do drastičnog produbljenja Morave, čak postoje određeni probleme i kod stubova mosta”, rekao je Pantović.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, ekipe Vodovoda su tek početkom septembra kompletirane, pa Pantović najavljuje radove na rekonstrukciji pokidanog cevovoda, ali i u pojedinim ulicama.

Izvor: MNA