У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

  • AМБАСАДОР РЕПУБЛИКЕ АЛЖИР ПОСЕТИО ЧАЧАК
  • Са лица места о саобраћајној несрећи код језера Међувршје – СТРАДАЛИ ДЕВОЈКА И МЛАДИЋ
  • НАГРАДА Удружења новинара Србије за лист ОСИ – МЕЂУ НАЈБОЉИМА „НОСИМО ДОБРЕ ВЕСТИ“
  • НИКОЛА СИМЕУНОВИЋ конструисао таруп за уништавање корова – МЕЊА 15 РАДНИКА И НЕ ЗНА ЗА ПРЕПРЕКЕ
  • СВЕЧАНО ОТВОРЕНО 10. МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ „БИБЛИОТЕКА – ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА“
  • И „ЧАЧАНСКИ ГЛАС“ У ЗАНЗИБАРУ
  • Успех Балетског студија „АДАЂО“ – „ГРАН ПРИ“ ЗА САВРЕМЕНУ ИГРУ
  • ИВАЊИЦА: ОГРЕВ ЗА МАНАСТИР КОВИЉЕ
  • СПОРТ Светске почасти за РАДОЈКА АВРАМОВИЋА – ОВАКО СЕ ЦЕНЕ ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ!

Od ponoći počinje prijava građana za novčanu pomoć države

I. М.

Prijava građana za novčanu pomoć u iznosu od 60 evra počinje večeras u ponoć, objavilo je Ministarstvo finansija.Prijava se vrši na portalu Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs. Iz Ministarstva finansija su na Instagramu precizirali da će prvih 30 evra biti isplaćeno u maju, a drugih 30 evra u novembru. Korisnici penzija, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u […]
SKRAĆENO RADNO VREME PRODAVNICA „LIDL SRBIJA“

I. М.

U skladu sa odlukom Vlade Srbije o ograničenju kretanja građana, od srede, 18. marta, sve prodavnice kompanije „Lidl Srbija“ radiće skraćeno. Novo radno vreme je od 8 do 18 časova. Apelujemo na naše potrošače da u ovakvim okolnostima postupaju odgovorno, poštuju vanredne mere i savete lekara da ostanu kod kuće, kao i da u prodavnice […]
Tiodorović: Očekujte porast obolelih za dve nedelje

I. М.

Zbog povratka ljudi sa letovanja i nepoštovanja mera u nekim situacijama kod nas, za dve nedelje se može ocekivati porast broja obolelih od korona virusa. Ovo je izjavio epidemiolog i član Kriznog štaba, profesor dr Branislav Tiodorović. On je rekao za „Politiku“ da je odlazak na more bio rizik koji nije preoporučivao, ali da su […]

