АМБАСАДОР РЕПУБЛИКЕ АЛЖИР ПОСЕТИО ЧАЧАК

ПРИВРЕДНА И КУЛТУРНА САРАДЊА
Његова Екселенцијa Фатах Махраза, амбасадор Алжира у Србији са сарадницима посетио је Град Чачак. Циљ његове посете била је изложба „Српско војничко гробље у Алжиру”, али и разговор са домаћим привредницима о јачању сарадње. Након пријема у кабинету градоначелника, у Међуопштинском историјском архиву отворена је изложба „Српско војничко гробље у Алжиру”, коју су организовали Град Чачак, Међуопштински историјски архив и Друштво пријатеља Алжира.
Односи Републике Србије и Републике Алжир сежу далеко у прошлост. Како је истакао амбасадор, односи и сарадња су засновани на блискости две земље која почива на принципима независности. Добра привредна сарадња остварена је још у време Југославије.
– Сарадња између Алжира и Србије дубоко је укорењена у историју наше две земље. Као што сте ви имали дугу историју борбе против фашизма и нацизма коју су заступали партизани, тако је моја земља имала дугу борбу против колонијализма. Југославија је пружала драгоцену и мултудимензионалну помоћ током нашег ослободилачког рата и у том смислу је много допринела његовом исходу. Она је била једна од првих земаља која је признала нашу независност 5. јула 1962. године. Врло брзо по стицању наше независности српска и југословенска предузећа почела су да раде на инфраструктурним пројектима који су били потребни да започнемо свој развој. Многа од тих предузећа и даље раде у Алжиру и добро познају наше тржиште. Када је реч о трговинској размени, ми смо највећи спрски партнер у Африци. И даље постоји много могућности да се повећа та размена, као и да се диферсификују партнерства у разним облицима пословања. Ускоро се у Алжиру очекује посета једног српског званичника, што ће бити и прилика да се извиде области у којима сарадња може да напредује и јача. Имао сам интересантан састанак са представницима чачанске бизнис заједнице, где сам закључио да су трговина, економске и бизнис везе веома важне, наравно, ту је и перспективни економски развој између Чачка и Алжира – казао је амбасадор и додао:
– Моја посета има и значајну историјску мисију, веома је важна и посета ратних ветерана из Чачка Алжиру и гробљу.
Владан Милић, заменик градоначелника истакао је значај Српског гробља у Алжиру, стављајући акценат на поштовању историје нашег народа.
– Вежу нас многе успомене од раније, а овом приликом чули смо да је привредна сарадња између Чачка и Алжира веома активна и драго нам је због тога. Упознали смо се и са човеком који води рачуна о Српском гробљу у Алжиру а то је Софијан Бендешиш, где су сахрањена 324 наша војника из Првог светског рата. Многи су од њих били на лечењу у граду Алжиру, а они који су преминули, сахрањени су тамо. Они на одличан начин воде рачуна о споменицима и том гробљу. Предлог амбасадора је да покренемо поступак братимљења Града Чачка и неког алжирског града који има сличну развијену привреду као Чачак – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника и захвалио што је Чачак изабран за место где ће бити представљена изложба, а то није случајно, јер тамо има и чачанских војника.
У просторијама Привредне коморе Чачак одржан је састанак амбасадора Њ.Е. Фатах Махраза и локалних привредника. Горана Танасковић, руководилац ОЈ Чачак РПК Моравичког и Рашког округа истакла је да је Алжир једна перспективна земља за сарадњу, а Привредна комора стално са привредницима испитује нова тржишта.
– Алжир као многољудна земља интересантна је за даљи развој. Имамо скромну спољно-трговинску разумену са Алжиром, углавном извозимо машине и радијаторе. На састанку су биле присутне две фирме које извозе на њихово тржиште, па смо имали прилике да чујемо њихова искуства. Били су нам и од драгоцене помоћи када и остали привредници буду исказали интересовање за извоз у ту земљу. Република Алжир, поред прехране и свих врста прерађених прехрамбених производа и наменске индустрије увози из наше земље и дуван, они су већ прилагођени нашим укусима, пре свега, што се тиче слатког програма и ту видимо могућност потенцијалне сарадње. То је перспективно тржиште које може да пружи велике шансе за наш даљи развој – рекла је Танасковић.
Танасковић је истакла да постоје посебне процедуре које морају бити испоштоване за извоз робе у Републику Алжир.
– С обзиром на то да извозимо прехрамбене производе, имамо развијене стандарде и методологију коју користимо. Надам се да ћемо склопити неке повољније услове са том земљом уколико буде постојало веће интересовање за извоз наших привредника – казала је Танасковић.
Слободан Спасовић, власник фирме „Цини”, већ годину дана послује на алжирском тржишту и како каже, задовољан је сарадњом.
– Има већ годину дана како смо ступили у контакт са једном алжирском фирмом за испоруку радијатора. Друга фаза тог аранжмана је израда опреме радијатора по нашој документацији. До сада смо имали добру сарадњу са њима. Царина на нашу робу из Србије је 30 одсто, у Алжиру се још памте успомене на то што је била Југославија. Отворени су за нас, знају за нас, сада су на неком нивоу развоја мале привреде, где смо ми били пре око 15 година, тако да је то велика шанса за нас. Они имају Развојну банку која подупире сектор мале привреде и услови су доста повољнији – рекао је Спасовић.
Виолета Јовичић