Slične Vesti
Kultura

ПРОГРАМ ЗАВРШНИХ СВЕЧАНОСТИ 55. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА 

Z. Ј.

 Петак, 25. мај, 19.00 ДИМ И ПРАШИНА Отварање изложбе посвећене песнику Ђорђу Нешићу Аутор: мр Маријана Матовић Изложбу отвара: др Јана Алексић Стихове казује: глумац Милутин Милошевић Водитељ: Тања Вуковић Позајмно одељење за одрасле читаоце     Петак, 25. mај, 19.30 СА ЈЕДНЕ ОБАЛЕ НА ДРУГУ Завршна свечаност 55. Дисовог пролећа Уручење Дисове награде, Награде „Млади […]
Grad Kultura

Свечано отварање Етнолошког музеја Чачак

G. D.

Свечано отварање Етнолошког музеја Чачак заказано је за петак, 22. децембар, у 18.00 часова, у дворишту Народног музеја у Чачку. Програм свечаности: Драмски времеплов „Записи у камену“, осветљава прошлост давно сакривену испод града Чачка. Важна путна станица на раскршћу друмова доноси нам трагове двадесет векова старе историје. Кроз ликове римског витеза Тиберија Клаудија Гала из […]
Kultura

ВОЉЕНИМА ЈЕ СВЕЈЕДНО ДА ЛИ ИХ ДРУГИ ВОЛЕ…

Z. Ј.

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА ПРЕДСТАВИЛО КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО МАЈЕ ИЛИЋ ТИМОТИЈЕВИЋ Пише: Зорица Лешовић Станојевић „Прича о једрењаку“, „Причам ти причу“, „Спавај драги“, „Теби пишем“ и „Само једном је највише на свету“, наслови су књига чачанске књижевнице Маје Илић Тимотијевић, о којима је било речи на књижевној вечери посвећеној њеном стваралаштву. Представљање овог опуса, који чине три књиге прича, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.