ПРОГРАМ ЗАВРШНИХ СВЕЧАНОСТИ 55. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА
Петак, 25. мај, 19.00 ДИМ И ПРАШИНА Отварање изложбе посвећене песнику Ђорђу Нешићу Аутор: мр Маријана Матовић Изложбу отвара: др Јана Алексић Стихове казује: глумац Милутин Милошевић Водитељ: Тања Вуковић Позајмно одељење за одрасле читаоце Петак, 25. mај, 19.30 СА ЈЕДНЕ ОБАЛЕ НА ДРУГУ Завршна свечаност 55. Дисовог пролећа Уручење Дисове награде, Награде „Млади […]
Свечано отварање Етнолошког музеја Чачак
Свечано отварање Етнолошког музеја Чачак заказано је за петак, 22. децембар, у 18.00 часова, у дворишту Народног музеја у Чачку. Програм свечаности: Драмски времеплов „Записи у камену“, осветљава прошлост давно сакривену испод града Чачка. Важна путна станица на раскршћу друмова доноси нам трагове двадесет векова старе историје. Кроз ликове римског витеза Тиберија Клаудија Гала из […]
ВОЉЕНИМА ЈЕ СВЕЈЕДНО ДА ЛИ ИХ ДРУГИ ВОЛЕ…
УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА ПРЕДСТАВИЛО КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО МАЈЕ ИЛИЋ ТИМОТИЈЕВИЋ Пише: Зорица Лешовић Станојевић „Прича о једрењаку“, „Причам ти причу“, „Спавај драги“, „Теби пишем“ и „Само једном је највише на свету“, наслови су књига чачанске књижевнице Маје Илић Тимотијевић, о којима је било речи на књижевној вечери посвећеној њеном стваралаштву. Представљање овог опуса, који чине три књиге прича, […]