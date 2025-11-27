Slične Vesti
Умро сам у петак
У среду, 14. фебруара 2018, у 19 часова у сали Скупштине града, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ организује промоцију романа Ненада Гугла „Умро сам у петак“. Чачанин Ненад Гугл, нови и аутентичан глас српске књижевне сцене, показао је изразити таленат још пре једне деценије када је на 45. Дисовом пролећу 2008. године освојио прву награду […]
РУЖА ПОД ЛЕДОМ – Представљање новог романа Мирка Демића
У среду, 10. маја, у Малој сали Културног центра Чачак биће представљен нови роман Мирка Демића „Ружа под ледом“. О роману ће говорити аутор и Тања Јанковић. Програм почиње у 19 часова. Улаз је слободан.
Армирани слогови младих чачанских песника
Градска библиотека у Чачку и Одбор Дисовог пролећа позивају Вас у четвртак, 12. априла 2018. у 19.00 часова у Салу Скупштине града на представљање књиге „У армираним слоговима: избор из поетског стваралаштва младих чачанских песника”. У антологији која ће бити представљена у оквиру програма 55. Дисовог пролећа заступљена је поезија петнаест младих афирмисаних и неафирмисаних […]