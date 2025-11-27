Grad

Екипе зимске службе од раног јутра на терену

Екипе зимске службе града Чачка су од раног јутра су на терену. Из ЈП „Градац“ саопштавају да ће путеви бити очишћени на местима где се снег задржао на коловозу у вишим пределима.

– На следећим путним правцима чистимо снег на местима где се задржао на коловозу: Катрићи, Милићевци – Галич, Брезовице, Прислоница, Горња Трепча – Луњевица и Вујетинци. Екипе наших Јавно комуналних предузећа су у приправности, пратићемо даљи развој временских прилика и интервенисати у случају потребе. Апелујемо на све учеснике у саобраћају да због влажних коловоза прилагоде вожњу условима на путу – истичу у ЈП „Градац“.

