Екипе зимске службе од раног јутра на терену

Екипе зимске службе града Чачка су од раног јутра су на терену. Из ЈП „Градац“ саопштавају да ће путеви бити очишћени на местима где се снег задржао на коловозу у вишим пределима.
– На следећим путним правцима чистимо снег на местима где се задржао на коловозу: Катрићи, Милићевци – Галич, Брезовице, Прислоница, Горња Трепча – Луњевица и Вујетинци. Екипе наших Јавно комуналних предузећа су у приправности, пратићемо даљи развој временских прилика и интервенисати у случају потребе. Апелујемо на све учеснике у саобраћају да због влажних коловоза прилагоде вожњу условима на путу – истичу у ЈП „Градац“.