Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

– У сусрет Богојављењу и пливању у Западној Морави

– Неколицина незадовољних грађана грудвама гађалa Ану Бекуту у Чачку – РУЖНА СЛИКА СА ДОЧЕКА ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ

– ЕКИПЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ ТОКОМ ЛЕДЕНИХ ДАНА ИМАЛЕ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА

– Чачански Институт за воћарство посетила бугарска делегација – ЦИЉ ПОСЕТЕ – НАБАВКА САДНИЦА

– АКТУЕЛНО: Због снега и леда ванредна ситуација у Лучанима и Ивањици – НАКОН МИНУСА, ПОНОВО БЕЗ ПРОБЛЕМА

– ДУШАНКА ПРАВДИЋ из Прислонице победница серијала „Кухиња мога краја“ – ТРАДИЦИЈА И ГОСТОПРИМСТВО УВЕК У МОДИ

– Учитељица ЈАСМИНКА МАРИЋ ГЛИШОВИЋ добитница националне ознаке квалитета „Срећно учење“ – ШКОЛА ЈЕ МЕСТО ГДЕ СЕ ЗНАЊЕ ЖИВИ

-Књига етномузиколога ДИМИTРИЈА ГОЛЕМОВИЋА – СВАКА ПТИЦА СВОЈИМ ГЛАСОМ ПЕВА

– Спортски новинари Чачка изабрали спортисте 2025. године – НАЈБОЉИ АНЂЕЛА ОБРАДОВИЋ И ОГЊЕН ИЛИЋ

-КАРАТЕ: УСПЕХ У ГРУЗИЈИ – ТАМАРИ СРЕБРО, ТЕОДОРИ БРОНЗА

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ НАЈПРИВЛАЧНИЈЕ ТУРИСТИМА

Z. Ј.

У туристичким агенцијама увелико су резервисани и продати новогодишњи аранжмани, како у земљи, тако и у иностранству.  Нову годину у некој од европских престоница можете дочекати по ценама које се крећу већ од 90 евра по особи. –   Оно што је људима најзанимљивије за новогодишње празнике јесу свакако европске престонице.  Беч, Будимпешта, Праг, Истамбул, Венеција, […]
Društvo

Радионица о родно заснованом насиљу за дечаке

I. М.

У четвртак, 21.12.2017. са почетком у 10 часова у Омладинском клубу Чачак се одржава радионици о родно заснованом насиљу за дечаке/момке. Центар Е8 и Буди мушко клуб Чачак организују радионицу о темама насиља и родно заснованог насиља у Омладинском клубу у Чачку и овом приликом позивамо све заинтересоване ученике, младиће узраста од 14 до 19 […]
Društvo

„PRIČA U LICE“ – SPEKTAKL PRED SLEDEĆI SPEKTAKL

I. М.

Festival “PRIČA U LICE” počeo je u petak svirkom KBO iz Kragujevca, a na takmičenju mladih bendova pobedu su ostvarili momci iz Pančeva – bend RAMPA, koji će ponovo nastupiti 7. septembra na Remontovom stadionu, kao predgrupa Hladnom Pivu i a nagrada im je snimanje autorske pesme u profesionalnom studiju, najavljuju organizatori. -Na koncertu NEVERNIH […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.