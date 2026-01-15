У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– У сусрет Богојављењу и пливању у Западној Морави
– Неколицина незадовољних грађана грудвама гађалa Ану Бекуту у Чачку – РУЖНА СЛИКА СА ДОЧЕКА ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ
– ЕКИПЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ ТОКОМ ЛЕДЕНИХ ДАНА ИМАЛЕ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА
– Чачански Институт за воћарство посетила бугарска делегација – ЦИЉ ПОСЕТЕ – НАБАВКА САДНИЦА
– АКТУЕЛНО: Због снега и леда ванредна ситуација у Лучанима и Ивањици – НАКОН МИНУСА, ПОНОВО БЕЗ ПРОБЛЕМА
– ДУШАНКА ПРАВДИЋ из Прислонице победница серијала „Кухиња мога краја“ – ТРАДИЦИЈА И ГОСТОПРИМСТВО УВЕК У МОДИ
– Учитељица ЈАСМИНКА МАРИЋ ГЛИШОВИЋ добитница националне ознаке квалитета „Срећно учење“ – ШКОЛА ЈЕ МЕСТО ГДЕ СЕ ЗНАЊЕ ЖИВИ
-Књига етномузиколога ДИМИTРИЈА ГОЛЕМОВИЋА – СВАКА ПТИЦА СВОЈИМ ГЛАСОМ ПЕВА
– Спортски новинари Чачка изабрали спортисте 2025. године – НАЈБОЉИ АНЂЕЛА ОБРАДОВИЋ И ОГЊЕН ИЛИЋ
-КАРАТЕ: УСПЕХ У ГРУЗИЈИ – ТАМАРИ СРЕБРО, ТЕОДОРИ БРОНЗА