Данас до 10 степени

Specijalna bolnica Čigota još od 10. avgusta nije u COVID sistemu i vratila se standardnom vidu funkcionisanja. Po obavljenoj dezinfekciji objekta, počela su zakazivanja i primanja dece za lečenje gojaznosti, pacijenata na rehabilitaciju preko zdravstvenog fonda, kao i za komercijalni program „Čigota“. Počela je da radi i ambulanta, pregledi štitaste žlezde, kardiologija i fizikalna medicina… […]

