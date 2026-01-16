Данас до 10 степени

Ујутро понегде слаб мраз, ниска облачност и магла. У току дана мало хладније, на северу и истоку облачно, местимично са слабом кишом, а у Источној Србији хладно и повремено слаб снег. У осталим пределима преоменљиво и дужи сунчани интервали. На северу ујутро понегде слаба киша, а на истоку Србије током дана слаб снег. Ветар слаб, променљив, после подне и увече, посебно у кошавском подручју, у појачањуна умерен и јак источни и југоисточни.
Најнижа температура од -5 до 4 °С, а највиша од 4 до 10 °С, на северу и у Неготинској Крајини од 1 до 3 ° С.
(Извор: РХМЗ, РТС)