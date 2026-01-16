Hronika

ВИШЕ ОСОБА ПОВРЕЂЕНО У УДЕС НА АУТО-ПУТУ

Z. Ј. Komentara (0)

На ауто-путу „Милош Велики“ пре тунела „Муњино Брдо“ данас у раним јутарњим сатима догодио се ланчани удес, у коме је учествовало више возила. Повређене особе колима Хитне помоћи превезене су у Општу болницу у Чачку.

Фото: Б. Лукић

– У УЦ Опште болнице Чачак примљене су четири особе повређене у саобраћајном удесу. Једна мушка особа због тежине повреда примљена у Јединицу интензивног лечења. У току је дијагностика две женске и једнe мушкe особе које су стабилних су параметара – саопштено је чачанске болнице.

Још увек нису познате околности под којима се саобраћајна незгода догодила. На тој деоници пута видиљивост је смањена због магле.

На овој деоници саобраћај је у прекиду.

В. Ј.

Slične Vesti

најновија вест
Hronika

Убијено осморо ученика и радник обезбеђења, тешко повређено шесторо ученика и једна наставница. Ванредна конференција за новинаре у Влади Србије поводом трагедије у ОШ на Врачару

G. D.

Ванредна конференција за новинаре у Влади Србије поводом трагедије у ОШ „Владислав Рибникар на Врачару У пуцњави у Основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду настрадало је осморо ученика и радник обезбеђења. Тешко је повређено шесторо ученика и једна наставница, саопштено је из МУП-а У Влади Србије у 13.15 сати одржаће се ванредна конференција за новинаре […]

полиција
Hronika

Возио са 3,92 промила алкохола у крви!

G. D.

Саопштење МУП-а, ПУ Чачак Припадници саобраћајне полиције у Чачку, током редовне контроле, зауставили су синоћ у Парменцу тридесетчетворогодишњег мушкарца из овог града, који је управљао аутомобилом „шкода“ са 3,92 промила алкохола у организму. Возачу је одређено задржавање до 12 сати и против њега ће, због прекршаја насилничка вожња, бити поднета прекршајна пријава.

МУП
Društvo Hronika

Возио са 2,16 промила алкохола у крви

G. D.

Саопштење МУП-а Припадници саобраћајне полиције у Чачку ноћас су у Улици Страјина Лапчeвића искључили из саобраћаја тридесетдеветогодишњег мушкарца који је возио „сеат“ са 2,16 промила алкохола у организму. Возачу је одређено задржавање и против њега ће, због насилничке вожње, бити поднета прекршајна пријава.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.