ВИШЕ ОСОБА ПОВРЕЂЕНО У УДЕС НА АУТО-ПУТУ

На ауто-путу „Милош Велики“ пре тунела „Муњино Брдо“ данас у раним јутарњим сатима догодио се ланчани удес, у коме је учествовало више возила. Повређене особе колима Хитне помоћи превезене су у Општу болницу у Чачку.
– У УЦ Опште болнице Чачак примљене су четири особе повређене у саобраћајном удесу. Једна мушка особа због тежине повреда примљена у Јединицу интензивног лечења. У току је дијагностика две женске и једнe мушкe особе које су стабилних су параметара – саопштено је чачанске болнице.
Још увек нису познате околности под којима се саобраћајна незгода догодила. На тој деоници пута видиљивост је смањена због магле.
На овој деоници саобраћај је у прекиду.
В. Ј.