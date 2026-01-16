Društvo

ЗА 22.090 ПЕНЗИОНЕРА НА РАСПОЛАГАЊУ 27 ЛЕЧИЛИШТА

Од понедељка, 12. јануара, почеле су пријаве пензионера за бесплатну рехабилитацију у бањама у Србији о трошку Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Како је најваљено, оглас ће бити отворен закључно са 28. јануаром, а бесплатан опоравак у бањи моћи ће да оствари 22.090 пензионера.

Фонд ће и ове године сносити трошкове смештаја и путне трошкове за пратиоце пензионера који је остварио право на помоћ и негу другог лица и у другим изузетним случајевима.

  • Право да се пријаве имају сви пензионери којима је пребивалиште на територији Републике Србије, а којима је висина пензије до 56.834 динара. Прелиминарне ранг листе биће објављене 25 радних дана од дана када истекне оглас. Корисници имају право да уложе приговор у року до пет радних дана од дана објаве прелиминарне ранг листе, а комисија има рок од пет дана да одлучи по жалби. Коначне ранг листе биће објављене на огласним таблама – рекао је Жарко Миловановић, председник Удружења пензионера.

Такође, један од услова за пријаву је и да пензионери нису користили бању преко Фонда од августа 2020. године.

  • Није потребно да пензионери буду чланови било ког удружења пензионера. Код нас у Удружењу сваке године за неку од бања конкурише око 1.300 пензионера, између 700 и 800 добије бесплатан боравак у бањама. Пензионери се до сада нису жалили, нису имали никакве примебде. Имамо 27 бања на располагању, све је обезбеђено, смештај, храна, терапија, лекар, све оно што је потребно – навео је Миловановић.

Ове године Фонд је додао још једну бању у понуду, а то је Куршумлијска Бања, која припада СБ Пролом Бања, тако да ће пензионери моћи да бирају неку од 27 расположивих бања на списку.

Фото: Атомска бања Горња Трепча

В. Ј.

