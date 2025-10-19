УЗРОК НЕСРЕЋЕ У БЕЧЊУ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ НЕПРИЛАГОЂЕНА БРЗИНА

Како је саопштено из Полицијске управе Чачак, до саобраћајне незгоде на Магистралном путу Чачак – Крагујевац дошло је тако што је возач „БМW“, како се сумња, услед неприлагођене брзине, прешао у супротну траку и сударио се са аутобусом.
У овој незгоди педесетчетворогодишњи возач „БМW“ смртно је страдао, док је једна особа збринута у Општој болници у Чачку, ради указивања лекарске помоћи.
На лице места изашли су припадници полиције, Одељења за ванредне ситуације у Чачку и Хитне помоћи, као и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у овом граду.
Саобраћај је на овом делу пута био у прекиду до 9.40 часова.
ПУ Чачак