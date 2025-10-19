Hronika

УЗРОК НЕСРЕЋЕ У БЕЧЊУ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ НЕПРИЛАГОЂЕНА БРЗИНА

Z. Ј. Komentara (0)

Како је саопштено из Полицијске управе Чачак, до саобраћајне незгоде на Магистралном путу Чачак – Крагујевац дошло је тако што је возач „БМW“, како се сумња, услед неприлагођене брзине, прешао у супротну траку и сударио се са аутобусом.

У овој незгоди педесетчетворогодишњи возач „БМW“ смртно је страдао, док је једна особа збринута у Општој болници у Чачку, ради указивања лекарске помоћи.

На лице места изашли су припадници полиције, Одељења за ванредне ситуације у Чачку и Хитне помоћи, као и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у овом граду.

Саобраћај је на овом делу пута био у прекиду до 9.40 часова.

ПУ Чачак

Slične Vesti
Hronika

Чачак: Заплењено више од килограм кокаина

G. D.

САОПШТЕЊЕ   Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку запленили су више од килограм кокаина и ухапсили С.П. (1976) и С.З. (1990) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.   Прегледом аутомобила марке „VW Golf 5“, којим је управљао С.П., а на месту сувозача се налазио […]

ПОЛИЦИЈА
Hronika

Током Сабора трубача у Гучи санкционисана 484 саобраћајна прекршаја

G. D.

С А О П Ш Т Е Њ Е  Министарства унутрашњих послова Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, током 63. Сабора трубача у Гучи, у појачаној контроли саобраћаја, открили су и санкционисали укупно 484 прекршаја. Највише је откривено прекршаја прекорачења брзине 65, затим 61 прекршај некоришћења сигурносног појаса, 51 прекршај непрописног коришћења телефона у току […]

болница, табла
Hronika Zdravstvo

ТРИ ОСОБЕ ПОВРЕЂЕНЕ У САОБРАЋАЈНОМ УДЕСУ

G. D.

Три пацијента из саобраћајног удеса су примљена на Ургентно одељење Опште болнице Чачак. -Примљена су два мушкарца и једна женска особа. Сви пацијенти примљени су стабилних виталних параметара. У току је дијагностика повреда пацијената – саопштавају из чачанске болнице. Како незванично сазнајемо, саобраћајна незгода се догодила у поподневним сатима на магистралном путу Чачак – Ужице, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.